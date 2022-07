Ya estamos en pleno verano, los niños tienen sus vacaciones y seguro que tú querrás que tus hijos se diviertan incluso los días previos a irnos de viaje, o también como no, esos días en los que no tengamos planes o sencillamente no podamos salir porque preferimos descansar o porque tal vez puede que nos haya sorprendido alguna tormenta de verano. Por suerte, podemos recurrir siempre a las manualidades que distraen mucho a los más pequeños, de modo que nada como conocer ahora las 10 manualidades para hacer con los niños en verano.

Manualidades infantiles para el verano

Si tienes hijos pequeños y deseas que pasen un verano divertido, nada como elegir planes que impliquen por ejemplo juegos al aire libre, ir a la playa o incluso llevarlos de excursión a la montaña, pero para esos días en los que prefiramos quedarnos en casa, nada como elegir trabajos manuales como estos que ahora os proponemos y que nos servirán para celebrar el verano.

Muchas son las manualidades infantiles qué hacer con los niños durante los días de verano, pero aprovechemos las altas temperaturas para realizar los trabajos que ahora os proponemos ya que todos ellos les van a gustar y en algunos casos, incluso refrescar.

Tizas de verano con forma de helado

Para pintar en el suelo de la terraza o de la calle, nada como unas tizas de colores, pero si quieres que sean más originales puedes elegir que tengan forma de helado. Para ello, debes llenar 1/3 de un vaso de plástico con agua fría y con témpera del color que desees y los otros 2/3 con yeso para hacer manualidades. Una vez hayas hecho lo mismo en otros vasos y con otros colores, echas cada uno de ellos en un molde de silicona para hacer helados y colocas además un palito de helado por hueco. Lo llevas al congelador y en unas hora tendrás unas tizas heladas de colores para pintar este verano.

Collar de conchas

El primer día que vayamos con los niños a la playa, nada como hacerles coger unas cuantas conchas de varios tamaños, pero procurando que estén todas enteras. Con la ayuda de un punzón, los niños deberán hacer un agujero en las conchas (en la parte superior), lavarlas y secarlas para por último, pasar un hilo de pescar y crear así el collar que más les guste.

Cojín de verano

Una manualidad divertida para la que si tenemos niños pequeños necesitarán de nuestra ayuda. Consiste en coger una funda de cojín que sea de color blanco y pintarla con la ayuda de unas hojas que podemos coger en el parque o en el bosque.

Cogemos pintura de tela de un color que nos guste, pintamos la hoja y luego el niño tendrá que coger esa hoja y colocarla sobre el cojín para luego presionar, y que se quede estampado su dibujo sobre la tela. Luego dejamos que se seque y ¡listo! ya tenemos un bonito cojín de verano.

Toallas de verano

También con pintura para telas, que sea además resistente al agua podemos ayudar para que los niños decoren las toallas con las que luego iremos a la playa. Solo debemos procurar que las toallas sean de color blanco, para que lo que pinten o dibujen destaque y se vea.

Molinillo de papel

Otra manualidad que hacer en verano con los niños es proponerles hacer el típico molinillo de papel con el que todos hemos jugado de pequeños o lo hemos dejado en el balcón para ver cómo gira cuando hace viento. Si deseas saber los pasos para hacer un sencillo molinillo de papel, te dejamos este enlace.

Playa de cartón

Podemos también hacer una bonita playa a partir del uso de un trozo de cartón o también podemos elegir un plato de cartón que queramos reciclar o una cartulina. Es muy sencillo, sólo se requiere algo de pintura y un poco de arena de playa. Podemos dividir el cartón o el plato por la mitad y pintar con los niños la parte de arriba de color azul, para que sea el mar y el cielo. Será buena idea entonces elegir dos tonos de azul uno más claro para el cielo y otro más fuerte para el mar y pintar en el cielo además un bonito sol.

La parte de abajo la pintaremos de color marrón y añadiremos además un poco de arena de playa. Basta con poner un poco de cola blanca una vez esté todo pintado (y se haya secado) y dejar caer la arena para que se quede pegada.

Podemos dejar que libremente, los niños añadan otros detalles como por ejemplo gaviotas, unas pequeñas «manchas» sobre la arena para que representen personas o también distintos puntos de colores como si fueran parasoles.

Playa en un tarro de cristal

Si quieres que los niños tengan un bonito recuerdo de sus vacaciones en la playa, podemos recrearla en casa. Aprovecha una jornada de playa para recoger un poco de arena, unas cuantas conchas y unas piedras. Luego en casa puedes coger un tarro de cristal y lo llenas con la arena, las conchas y las piedras. Para que nos quede más bonito, podemos hacer que los niños pinten de varios tonos de azul un trozo de papel y meterlo también dentro de modo que quede pegado a una de las paredes del tarro y simule el mar de fondo. O también puedes coger y llenar el tarro con agua del mar y añadir algunas conchas.

Pulpos y peces con rollos de cartón

Aprovecha los rollos de papel higiénico para que los niños los pinten y decoren como quieran con formas de peces y de pulpos. Además pueden recortar trozos de cartón para pegar las aletas del pez o para añadir las patas del pulpo.

Pisapapeles con conchas y piedras decoradas

Si encontramos una concha grande o una piedra que sea de tamaño mediano en la playa podemos ir a casa, limpiarla bien y dejar que los niños la pinten como quieran o que hagan dibujos (en el caso de la piedra) y usarlas luego como pisapapeles.

Barquito con palitos de helado

Por último, podemos hacer que los niños tengan un pequeño velero con la ayuda de los palitos de helado que se coman este verano. Necesitaremos al menos 24 palitos para pegar de modo que primero peguemos 8, luego otros 8 pero encima y en horizontal y luego otros 8, de nuevo encima y en vertical. Tendremos así la base de nuestro barquito, al que sólo le faltará pegar un palito, pintado de un color que guste a los niños de modo que nos quede de pie y con una servilleta o trozo de papel, para hacer la vela.