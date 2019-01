Niñera mata al bebé y se lo entrega a su madre fingiendo que sigue vivo

Presuntamente lo asesinó propinándole golpes en la cabeza

Cuando unos padres eligen a una niñera para que cuide de sus hijos lo hacen con la certeza de que esa persona está suficientemente preparada para realizar esa labor y le otorgan toda la confianza. Sin embargo, lamentablemente no siempre se hace una buena selección de canguro y se opta por una persona sin escrúpulos o no capacitada. Y eso es precisamente lo que ha sucedido en el caso que ahora se ha hecho viral. No estamos refiriendo a la noticia de que una niñera mata al bebé y luego se lo entrega a su madre fingiendo que sigue vivo.

A continuación, todos los detalles del caso.

¿Dónde ha sucedido?

En Estados Unidos es donde ha tenido lugar la historia que ahora nos ocupa. Exactamente se ha desarrollado en Wisconsin, que es donde residen las personas que son ahora noticia en todo el mundo.

Los protagonistas

Dos podemos establecer que son las figuras en torno a las cuales gira este suceso que ha conmocionado a la sociedad estadounidense de forma especial:

El bebé de dos meses que ha fallecido.

que ha fallecido. La niñera, Marisa Tietsort, que cuenta con 28 años de edad. Se enfrenta a un delito de homicidio en primer grado por haber acabado presuntamente con la vida del pequeño.

El origen del caso

Aunque ha sido ahora cuando se ha dado a conocer esta historia, debido a los cargos que se le imputan a la cuidadora, lo cierto es que todo tuvo lugar el pasado mes de octubre. En concreto, el día 18 fue cuando una madre de dos hijos contrató como niñera a Marisa para que les cuidara y atendiera mientras ella se encontraba fuera de casa.

Y así transcurrió el día hasta que la progenitora, pasadas unas horas, se personó a recoger a sus pequeños en casa de la canguro. Así, se los llevó con ella en el coche como si nada, creyendo que su bebé se encontraba durmiendo, pero nada más lejos de la realidad.

La niñera mata al bebé

Una vez recogió a sus hijos, la madre se marchó con ellos en el vehículo familiar camino de la lavandería. Al ir a bajarlos del automóvil fue cuando se percató de que su pequeño no respiraba. Rápidamente alertó a las autoridades de lo sucedido y así es como se pudo determinar que el pequeño estaba muerto.

La madre contó que acababa de recogerlos en casa de la niñera y eso llevó a que los agentes encargados del caso se personaran en la vivienda de aquella, pues sospechaban que esa se lo había devuelto a su madre estando ya fallecido.

En el Hotel Plaza en Wausau, en torno a las 4:15 horas de la mañana, fue cuando pudieron encontrar por fin a Marissa. Esta les contó lo sucedido. Así, les expuso que mientras que cuidaba de los pequeños se percató de que el bebé había muerto de manera inesperada. Una situación ante la que, según manifestó, no llegó a reaccionar pues no llamó a emergencias ni optó por reanimarle. En concreto, reconoce que lo envolvió en sus mantas y que se lo llevó junto a su hermano a un restaurante de comida rápida. Y así estuvo comiendo en el local con esos niños que cuidaba, su novio y su hijo.

¿Y ahora?

Las declaraciones realizadas por la niñera no solo no han convencido a la policía sino que además son contradictorias con el informe realizado por el patólogo forense Robert Corliss. En concreto, la autopsia que ha llevado a cabo ha venido a dejar patente que el bebé no murió “espontáneamente” sino que lo hizo debido a las múltiples lesiones que había sufrido como consecuencia de varios golpes en la cabeza.

Es más, ese trabajo ha venido a dictaminar que el cuerpo del pequeño presenta varias lesiones tanto en la citada cabeza como en el coxis. Tanto es así que este está fracturado e incluso desplazado, lo que viene a dejar constancia de la enorme fuerza que se realizó sobre el menor.

Datos todos estos que han llevado a que la niñera ahora se enfrenta a un juicio que puede llevarla a cumplir condena en la cárcel. Y es que ha sido acusada de un delito de homicidio en primer grado.