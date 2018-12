Si aún los Reyes Magos no se han decidido, descúbrele los regalos de Navidad 2018 para niñas más originales

Si en estos momentos te encuentras aún intentando dar con los mejores presentes navideños para tus hijos puedes pensar en los que resultan económicos e incluso en los que no tienen valor material. No obstante, en este caso, vamos a dar a conocer los mejores regalos de Navidad 2018 para niñas originales y educativos.

Se trata de regalos que también podrían ser una estupenda opción para sorprender a los niños, ya que vivimos en una sociedad donde hay que acabar con el sexismo en juguetes.

“Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes”

Teniendo en cuenta que cada vez se está apostando más por conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y que vivimos en una sociedad donde se está trabajando mucho por reivindicar el papel de las féminas a lo largo de la historia, es una estupenda opción regalarle a cualquier niño este libro.

Para pequeñas a partir de 5 años está recomendado este libro, realizado por Francesca Cavallo y Elena Favilli, que se compone de un total de cien cuentos sobre las historias de mujeres reales, sí, de carne y hueso. Féminas que lucharon contra las normas e imposiciones de las épocas que les tocó vivir para poder hacer realidad sus sueños. Este sería el caso de Frida Kahlo, Jane Goodall, las hermanas Brontë, Marie Curie…

Arena moldeable

En esta lista de regalos de Navidad 2018 para niñas que sean originales y educativos no hay que pasar por alto otro realmente divertido. Nos estamos refiriendo a la arena moldeable, que está recomendada para todas esas pequeñas a las que les encanta jugar con plastilina o arcilla, por ejemplo.

Esa arena, que parece mágica, no deja residuos de ningún tipo, no mancha, no se pega y permite crear todo tipo de formas y objetos. Gracias a la misma, las menores van a desarrollar sus habilidades artísticas, su imaginación y también su coordinación o habilidades psicomotoras.

Torre de Jenga

Uno de los juegos de mesa más originales y educativos que vas a poder regalar a tu hija en estas fiestas de manos de los Reyes Magos es el que tienes ahora delante. Se trata de una torre conformada por bloques de forma rectangular que es la protagonista de este juego. Básicamente cada uno de los participantes en su turno deberá quitar una de esas piezas consiguiendo que aquella no se venga abajo.

Con este artículo se consigue que las pequeñas desarrollen su lógica, su conocimiento del espacio e incluso lo que es su capacidad de estrategia. Eso sin pasar por alto que mejora la concentración y ayuda a relajarse.

Puzzle de madera sobre el mundo

En esta lista que nos ocupa, no podíamos pasar por alto uno de los originales puzzles de madera que ahora se han puesto de moda. En concreto, nos estamos refiriendo a los que vienen a representar el mundo.

Si te decantas por sorprender a tu hija con uno de estos artículos no solo vas a conseguir que se divierta sino también que logre otra serie de ventajas. En concreto, nos estamos refiriendo a que se aprenderá los países y sus capitales, a que desarrollará su capacidad de memoria y concentración, a que mejorará su lógica y a que aprenderá a encontrar una actividad con la que liberar el estrés.

Story cubes

Uno de los juegos de mesa más originales y educativos que hay en este momento a la venta es el que tienes ahora delante. Se compone de un total de nueve dados con dibujos diferentes por cada una de sus caras. Una vez que el jugador los tire y vea los que le han tocado deberá crear una historia sustentada en esas imágenes.

Precisamente por esto, es una alternativa no solo de ocio sino que servirá para que cualquier niña desarrolle su imaginación, su agilidad mental así como su capacidad de oratoria.

A grandes rasgos, estos son algunos de los regalos que los Reyes Magos podrán traer a tu hija si quieres que, además de pasarlo en grande, pueda aprender y desarrollar algunas de sus habilidades. Por supuesto, en esta lista también se pueden incluir desde el cubo de Rubik hasta pinturas para el baño pasando por más libros, por ejemplo.