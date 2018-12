¿Cómo lograr que tu hijo se aficione a un deporte?

Como bien sabrás, el ejercicio físico es importante que forma parte de la vida de todos porque es sinónimo de salud. Precisamente por ese motivo, hay que inculcar que los pequeños, desde temprana edad, lo practiquen. ¿Cómo hacerlo? No te preocupes, a continuación, te damos las claves para lograr que tu hijo se aficione a un deporte.

Toma nota.

Da ejemplo

Sin lugar a dudas, la principal recomendación que te podemos hacer al respecto es que para conseguir ese propósito es necesario que tú des ejemplo. Con eso a lo que nos referimos es al hecho de que tu pequeño debe verte hacer ejercicio para poder estar en forma y gozar de una salud envidiable.

Si ve que en casa sus padres son deportistas, eso le animaría a imitarles desde que es muy pequeño.

De la misma manera, es necesario que observe que esos adultos ven practicar deporte como algo positivo, que les hace felices y que les mejora el estado de ánimo. Y es que si tiene un buen concepto de esa actividad se animará mucho más a querer experimentar por sí mismo todos esos citados beneficios.

Disfruta con él del ejercicio físico

Otro consejo que hay que tener muy presente es que es necesario que procedas a hacer ejercicio físico con tu hijo. Si compartes tu tiempo con él, ya sea jugando al baloncesto, saliendo a hacer senderismo, acudiendo a la piscina para nadar o incluso montando en bicicleta, lo que conseguirás, además de estrechar los lazos afectivos con él, es hacer que vea el deporte como algo muy positivo.

Así, compartiréis ratos juntos, os pondréis en forma y comenzaréis a compartir una pasión. De esta manera, poco a poco, irás despertándole las ganas y la necesidad de que el ejercicio forme parte de su vida.

Deja que elija

Para poder conseguir que tu hijo se aficione a un deporte, es necesario que le permitas que sea él el que elija el que desea. A ti te puede gustar, por ejemplo, el fútbol y a tu hijo fascinarle el tenis. Por eso, si lo que quieres es que incluya el ejercicio en su vida para que tenga una afición realmente saludable y beneficiosa en muchos aspectos, no le obligues a que practique el que a ti te gusta. Debes permitir que sea tu pequeño el que decida el que desea llevar a cabo.

No le presiones

Además de todo lo expuesto, no podemos pasar por alto que es necesario e imprescindible que no le presiones. Es decir, que no le estés insistiendo de forma continua para que comience a practicar un deporte. Y es que si lo haces así, lo único que vas a conseguir es que asocie el ejercicio a fastidio. Es decir, lograrás todo lo contrario a lo que persigues, identificará el deporte como una obligación impuesta y no como algo divertido, por lo que no va a consolidar ese hábito que tú pretendes.

Otros consejos para lograr que tu hijo se aficione un deporte

Aunque los que te hemos dado a conocer son las mejores recomendaciones para lograr que tu pequeño empiece a practicar un deporte, hay otras importantes como estas:

Apóyale desde el primer momento.

desde el primer momento. Puedes usar el juego para comenzar a inculcarle la pasión por el deporte . De esta manera, no dudará en hacer ejercicio jugando y así, progresivamente, cuando menos te des cuenta estará aficionado a uno. Y es que, poco a poco, irá descubriendo lo bien que se lo pasa dejando de lado el sedentarismo.

. De esta manera, no dudará en hacer ejercicio jugando y así, progresivamente, cuando menos te des cuenta estará aficionado a uno. Y es que, poco a poco, irá descubriendo lo bien que se lo pasa dejando de lado el sedentarismo. Si le está despertando el interés por un deporte no dudes en acompañarle a las clases o en ir a recogerle. Asimismo, pregúntale por esas y deja claro que te interesa lo que hace, pero no le presiones ni le agobies tampoco.

En líneas generales, estos son los principales consejos que debes tener en cuenta a la hora de lograr que tu pequeño llegue a aficionarse a un deporte. Eso sí, una vez que empiece a practicarlo no te obceques y estés encima de tu hijo para conseguir que se convierta en el mejor. No se trata de que vea el ejercicio como una obligación y un sufrimiento sino como una afición beneficiosa para su salud física y mental.