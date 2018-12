Una pareja vegana a juicio por la desnutrición de su hija de 19 meses

La desnutrición de su hija ha llevado a que no pueda gatear como debería

La alimentación de los pequeños es una de las cosas que más debe preocupar a los adultos en pro de que sus hijos puedan crecer sanos y fuertes. No obstante, hay algunos padres que no actúan convenientemente en ese sentido a tenor de la noticia que ahora hemos conocido y que ha pasado a ser viral. Nos estamos refiriendo a que una pareja vegana se enfrenta a un juicio por la desnutrición de su hija de 19 meses.

¿Dónde ha sucedido?

En Australia es donde ha tenido lugar este caso que ahora se ha convertido en viral debido a la gravedad del mismo.

Los protagonistas

Tres podemos establecer que son las personas que son noticia lamentablemente:

Una pareja vegana que podría ir a prisión por el tipo de dieta que le han estado dando a su pequeña.

La bebé que ha visto dañada su salud por las ideas de sus padres en materia de alimentación.

El origen de la historia

Los progenitores que son noticia ahora son unas personas que apuestan por el veganismo y que no solo lo practican sino que también persiguen que también sea seguido por sus tres hijos: uno de 6 años, otro de 4 años y la pequeña que posee tan solo 19 meses.

Buena muestra de que las ideas de los adultos han dañado a sus hijos es que la menor de los tres pequeños se encuentra desnutrida debido a que tenía una dieta realmente estricta:

Un desayuno compuesto de medio plátano y una taza de leche con avena.

El almuerzo se componía de una tostada de mantequilla o mermelada con tofu.

Arroz o patatas para cenar.

La desnutrición de su hija de 19 meses

La bebé cuenta con una enfermedad ósea degenerativa y eso ha llevado a que sea descubierto lo que estaba sucediendo en ese hogar australiano debido a una consulta médica, al parecer. Esta circunstancia ha sido la que ha sacado a la luz la gravedad de la situación familiar.

En concreto, los reconocimientos de los doctores y las diferentes pruebas llevadas a cabo a la menor han permitido descubrir que la pequeña se encuentra desnutrida. Exactamente el informe ha venido a subrayar su estado crónico de desnutrición que se ha desarrollado en raquitismo y en otra serie de deficiencias nutritivas.

Y a ese punto ha llegado el estado de salud de la menor ante la ausencia en su dieta de nutrientes y vitaminas que son esenciales para el organismo. Nos estamos refiriendo al calcio, al zinc y al hierro así como a vitaminas de tipo A, D y B12.

Tal es la carencia de esos elementos que tiene la menor que, según el pertinente informe médico, ella no puede gatear como corresponde a su edad. De la misma manera, se ha podido descubrir que la pequeña no solo no posee certificado de nacimiento sino que tampoco tiene controles de seguimiento debido a su enfermedad.

A juicio

Como hemos dado a conocer al principio del artículo, después de desvelarse lo sucedido, los padres ahora se enfrentan a juicio por el cuidado de su hija y, por consecuencia, de los otros dos. De ahí que a los tres pequeños se les haya trasladado en estos momentos a un centro de acogida donde están siendo atendidos de la forma adecuada en pro de que mejore su estado de salud.

El próximo mes de enero es cuando está previsto que se lleve a cabo el citado juicio donde se pondrá sobre la mesa la estricta dieta vegana que esos adultos tenían interpuesta a los menores. Dieta que, en el caso de la pequeña, le ha perjudicado excesivamente debido a la enfermedad ósea que sufre.

Si en el juicio se les declara culpables, estos podrían enfrentarse a una importante pena de cárcel. Y es que han puesto en serio peligro la vida de sus pequeños, de los que queda conocer qué medidas se van a tomar para garantizar su bienestar así como una infancia feliz y saludable.