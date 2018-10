Estás embarazada y aún no sabes cómo llamar a tu bebé que viene en camino. Es un niño y, aunque te has planteado ponerle el nombre de un familiar e incluso has llegado a pensar que sería adecuado un nombre original, no encuentras el idóneo. Precisamente por ese motivo ahora queremos ayudarte. ¿Cómo? Dándote a conocer algunos nombres de reyes para niños.

Se trata de nombres que se asocian a importantes personajes históricos. ¿Te animas a descubrirlos?

Fernando

Así era como se daba en llamar Fernando II de Aragón (1452 – 1516), quien se casó con Isabel I de Castilla y juntos pasaron a la historia como los Reyes Católicos. Su expansionismo territorial así como las distintas medidas conjuntas que en materia de gobierno y administración llevó a cabo con su esposa serían algunos de los pilares fundamentales del reinado de este monarca que, tras quedar viudo de aquella, contrajo nupcias con Germana de Foix.

Fernando es un nombre de origen germánico que puede traducirse como “dotado de osadía”. Se atribuye a varones valientes, inteligentes, decididos y con una gran confianza en sí mismos. Además, destacan por ser observadores, algo egocéntricos y materialistas.

Carlos

Hablar de la Historia es hacer referencia obligada a Carlos I de España y V de Alemania (1500 – 1558) ya que fue el Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico así como rey de Castilla y Aragón, entre otros títulos. Fue nieto de los Reyes Católicos e hijo de Juana “la loca” y Felipe “el hermoso”.

Durante su reinado destacó el hecho de que Castilla consiguió expandir sus territorios por muchos lugares de América. Se casó con Isabel de Portugal, con la que tendría seis hijos, aunque tuvo más descendencia de forma extramatrimonial.

El nombre de Carlos es de origen germánico y significa “el hombre que es libre”. Se determina que los hombres llamados así son humanos, le otorgan mucho valor a su familia y amigos, intentan ayudar siempre a los demás y destacan por su altruismo.

A todo eso hay que añadir que poseen una gran creatividad y que no dudan en esforzarse al máximo para alcanzar sus objetivos.

Felipe

Otro de los nombres de reyes para niño que puedes tener en cuenta es el de Felipe, como el monarca Felipe II (1527 – 1598), conocido como “el prudente”. Fue hijo de Carlos I e Isabel de Portugal y se casó en cuatro ocasiones con María Manuela de Portugal, María I de Inglaterra, Isabel de Valois y Ana de Austria.

La expansión territorial, la unión dinástica entre los reinos de España y Portugal, el importante imperio español que construyó, el más importante del mundo en esa época, o la creación del Monasterio de El Escorial fueron algunos de los más relevantes hechos durante su reinado.

Felipe es un nombre de origen griego y puede traducirse como “el hombre enamorado de los caballos”. Se determina que los varones llamados así son habladores, cuentan con un gran sentido del humor y destacan por su inteligencia.

Además de todo lo expuesto, no podemos pasar por alto que son discretos, que le dan mucho valor a la familia y a los amigos, que poseen gran capacidad de esfuerzo y cuentan con humildad.

Hay que tener en cuenta que el actual monarca español, también se da en llamar así. Nos estamos refiriendo a Felipe VI.

Luis

Uno de los más relevantes reyes de toda la historia es Luis XIV (1638 – 1715), que fue conocido como “el rey Sol”. Ocupó el trono francés durante 72 años y durante ese tiempo consiguió no solo que su país tuviera más peso en el mundo sino también numerosas e importantes victorias militares.

Fue hijo de Luis XIII y Ana de Austria, protegió especialmente a las artes y permitió la construcción del famoso Palacio de Versalles.

Luis es un nombre de origen germánico y significa “el iluminado de la batalla”. Se establece que los varones llamados así son carismáticos, entregados a los demás, con un sentido del humor irónico y satírico, grandes pensadores y espirituales.

Además, son pacientes, muy apasionados en sus relaciones amorosas, defensores a ultranza de sus seres queridos y amantes del deporte.

¿Qué te han parecido estas propuestas que te hemos dado a conocer? ¿Te van a servir para dar con el nombre perfecto para tu hijo que viene en camino?