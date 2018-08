Tenemos claro que una de las mejores aficiones que padres e hijos pueden tener para disfrutar del tiempo juntos es el cine. Precisamente por ese motivo, y como solemos hacer cuando comienza un nuevo mes, vamos a proceder a dar a conocer los estrenos de cine familiar para septiembre 2018.

De esta manera, la familia al completo podrá pasarlo en grande con películas que están llamadas a convertirse en éxitos de la temporada:

“Mary y la flor de la bruja”

El 7 de septiembre es cuando se producirá la llegada a la cartelera de esta película de animación de origen japonés. Se encuentra dirigida por Hirosama Yonebayashi y es una adaptación de un relato infantil titulado “The Little Broomstick”, que está escrito por Mary Stewart.

La historia que cuenta viene a narrar las aventuras que vivirá Mary, una muchacha que es enviada a la casa de su tía. Esa circunstancia llevará a que obtenga una larga lista de poderes mágicos, pero eso sí, con una condición: solo los disfrutará durante una noche.

“I love dogs”

El 7 de septiembre es cuando también está prevista el estreno de esta otra película de cine familiar que puede hacer disfrutar a mayores y pequeños.

Ken Marino es el director de este largometraje que viene a contar la vida de varios dueños de perros que viven en la ciudad de Los Ángeles. Personas y mascotas que irán cruzando sus caminos y eso hará que el día a día de todos cambie para siempre.

Vanessa Hudgens, Lauren Lapkus, Nina Dobrev o Eva Longoria son algunos de los actores que cobran protagonismo en el reparto de este largometraje estadounidense.

“Al aire, patos”

Hasta el 14 de septiembre habrá que esperar, sin embargo, para poder disfrutar en los cines de nuestro país de esta película de animación. Christopher Jenkins es el responsable de la misma, que es apta para todos los públicos.

El protagonista no es otro que Peng, un ganso soltero y que no se preocupa por nada en la vida. Y es que se pasa todo el día haciendo piruetas y cabriolas con las que cree que podrá convertirse en el líder que lleve a los demás gansos en el viaje migratorio que tienen que realizar, hacia el sur. Sin embargo, los mayores consideran que no está preparado para ejercer esa labor ya que parece no mostrar interés por nada.

Esa circunstancia hará que un día, después de ser reprendido por su actitud, se estrelle y conozca a unos simpáticos patos, Chi y Chao, con los que vivirá una aventura trepidante. Se trata de un viaje con el que conocerá valores importantes como son el amor incondicional, la capacidad de esfuerzo y trabajo así como el peso de la responsabilidad.

“Iqbal y el superchip”

Otra de las películas que será uno de los estrenos de cine familiar más importantes de cuantos tendrán lugar en este mes de septiembre es la que tienes ahora delante. Se trata de un largometraje que llegará a la cartelera el día 14 de septiembre.

Oliver Zahle es el director del filme. Este tiene como protagonistas a Iqbal y a Sille que, además de ser vecinos, son amigos de toda la vida. De ahí que compartan la inquietud por saber que la calle en la que viven tiene que ser remodelada, aunque bajo esa acción lo que se encuentran son los planes de unos pérfidos constructores para hacerse con el petróleo que ha sido descubierto bajo la ciudad.

Precisamente por esa circunstancia se verán en la necesidad de hacer todo lo que está en sus manos para evitar que esos malvados logren su propósito.

“Ana y Bruno”

El 21 de septiembre, por otra parte, es cuando está previsto que llegue a la gran pantalla esta otra película de animación y de origen mexicano.

Carlos Carrera y Enrique Navarrete son los directores de este largometraje que toma como protagonista a Ana. Esta es una niña de 9 años que llega a una isla junto a su madre buscando un lugar de paz y descanso. No obstante, allí les sucederá un grave problema que hará que la pequeña tenga que salir del lugar para intentar dar con su padre y así conseguir rescatar a la mujer. Para eso tendrá que vivir aventuras y peligros de diversa índole.