Mentiras sobre que los niños viajen a contramarcha

Como bien sabrás, la DGT, desde el año 2013, recomienda que los pequeños de menos de 4 años viajen a contramarcha. Y es que son muchas las ventajas de que lo hagan. No obstante, hay que tener en cuenta que algunos padres no siguen ese consejo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque se dejan llevar por las mentiras y falsos mitos sobre que los niños viajen de esa manera.

¿Quieres descubrir a qué falsedades nos estamos refiriendo? Toma nota:

Los niños se marean

Uno de los mitos que existen sobre que los niños viajen a contramarcha, y que seguro que tú has oído en más de una ocasión, es que esos se marean mucho más en esa posición. Y eso es porque se considera que sí hay muchos adultos que lo hacen cuando, por ejemplo, viajan en un tren en sentido contrario a la marcha.

Ante eso hay que decir que marearse es algo que está en relación con el llamado sistema vestibular, que es el encargado del equilibrio y que procesa la información sensorial en relación con el oído y con la vista. No obstante, aquel se desarrolla con el paso de los años. Es decir, los niños no lo tienen aún desarrollado y precisamente por eso no pueden marearse por ir a contramarcha.

Exactamente el menor que se maree viajando así puede ser porque es tendente a sufrir esa situación en el coche, independientemente de la postura que adopte, o porque sufre lo que se conoce como cinetosis.

No van cómodos por las piernas

De la misma manera, otro mito que existe sobre la contramarcha es que los niños no van cómodos y que llevan las piernas dobladas y en mala postura. Y eso es falso. Lo es porque las sillas de ese tipo tienen espacio suficiente para que los niños puedan llevarlas perfectamente extendidas y cómodas. Hay que tener en cuenta, además, que son chicos y chicas de menos de 4 años por lo que tampoco necesitan un gran espacio porque sus extremidades son pequeñas.

Es más, en este sentido hay que saber que incluso hay padres que creen que en esta postura es más fácil que los menores puedan romperse las piernas en caso de accidente. Pero están equivocados. Las distintas pruebas realizadas al respecto vienen a indicar que la contramarcha les causaría menos daños en esas partes del cuerpo que si viajan en el sentido de la marcha. Eso es porque en caso de colisión la silla a contramarcha se desplaza menos que la otra y, por tanto, protege más esas extremidades.

Las sillas a contramarcha son mucho más caras

De la misma manera, también está el falso mito de que las sillas para viajar en el sentido contrario a la marcha son mucho más caras que las otras. No obstante, es mentira. Afortunadamente en el mercado hay una gran variedad de sillas a contramarcha con unos precios muy asequibles y con unas prestaciones realmente interesantes. Eso sí, como es lógico también las hay más “exclusivas”, pero como sucede en las que van en el sentido de la marcha.

No se les puede ver bien

En esta lista de mentiras no podía faltar otra que muchos progenitores utilizan para no elegir este tipo de sillas para sus hijos. Exactamente lo que dicen es que si sus pequeños van a contramarcha no les pueden ver la cara y eso les preocupa.

No obstante, es simplemente una excusa. Lo es porque en el mercado se pueden encontrar espejos que se colocan en lo que son los cabeceros de los asientos traseros. De esta manera, los menores tendrán enfrente unos espejos que pueden ser usados por los adultos para ver cómo están, qué tal se encuentran, si están despiertos o van dormidos…

No ven nada

Además, también está el mito de que a contramarcha no ven nada. Un mito que es falso pero que es fruto de que los padres se piensan que cuando viajan en el sentido de la marcha sí ven todo y no es así. En ese caso tienen una visibilidad reducida debido a su tamaño, no son personas mayores con más altura.

Al viajar a contramarcha no solo verán por las ventanillas laterales sino también por la luna trasera.