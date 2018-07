Muchos son los cuidados que debe darse la embarazada en pro de conseguir que pueda estar en perfecto estado de salud. No obstante, también debe ponerle atención al estado de su bebé. Y precisamente esta última circunstancia es la que genera la pregunta que vamos a intentar responder en este artículo. Nos estamos refiriendo a la que dice así: “¿la embarazada puede teñirse el pelo?”.

Sigue leyendo y podrás encontrar la respuesta a esa cuestión.

Origen de la duda

Es importante saber que esta duda, que aún muchas mujeres tienen, comenzó a tener lugar muchos años atrás. Y es que en aquel momento los únicos tintes para el pelo que existían contaban con una gran cantidad de sustancias químicas que, de manera potencial, se establecía que podían ser realmente peligrosas para el bebé. Sí, porque se consideraba que el cuero cabelludo era capaz de absorberlas y, de esta manera, podían llegar en cierta medida hasta el feto.

De ahí que se optara por determinar que las embarazadas no debían teñirse el cabello. No obstante, ese tipo de productos estéticos han cambiado con el paso de los años y es ahí donde ha surgido la pregunta de si la futura mamá puede acometer esa acción o no.

¿Qué se dice hoy?

Después de lo expuesto, debes saber que en la actualidad se determina que la gestante sí puede teñirse el pelo. Es más, no existen estudios que vengan a establecer que no debe hacerlo. Y es que ahora existen muchos productos para esa acción que tienen en sus componentes una larga lista de componentes vegetales y no químicos. De ahí que gracias a eso se evita que el bebé pueda verse perjudicado en el algún momento

Eso sí, te merece la pena seguir leyendo porque en el siguiente apartado te vamos a exponer recomendaciones fundamentales que debes seguir si quieres pintarte el pelo sin causar daños a tu bebé.

Recomendaciones en pro de la seguridad

Como has podido leer, no hay problema para que la gestante se tiña el cabello. Eso sí, debe hacerlo siguiendo los consejos imprescindibles que indicamos ahora:

Lo recomendable es que no se lo tiña hasta que no haya superado el primer trimestre de embarazo . Y es que así se evita correr riesgos innecesarios, ya que no hay que olvidar que en esos primeros tres meses es cuando el feto va formando sus órganos vitales.

Como hemos mencionado, la futura mamá lo que debe hacer es decantarse por hacer uso de productos que estén elaborados con elementos vegetales y no químicos. De ahí que deba leer muy bien lo que es la etiqueta del artículo que decida emplear. En concreto, una buena alternativa son los tintes 100 % naturales que existen, que no son tan duraderos como otros tintes pero que son más seguros en pro del bebé.

Es vital que el tinte no cuente en su composición con acetato de plomo , ya que podría generar problemas en el sistema nervioso del feto.

Los tintes que se disuelven en agua son una de las mejores opciones porque está establecido que no traen consigo ningún tipo de riesgo.

Otros datos de interés

Además de todo lo expuesto hasta el momento, es importante tener en cuenta otros datos relevantes como estos:

Se recomienda que las embarazadas no se hagan la permanente porque para acometer esa acción se necesita hacer uso de productos con un alto contenido en elementos químicos que no son beneficiosos en absoluto para el bebé. Y es que podrían dañar el cerebro y el desarrollo de este.

Otra alternativa para que las futuras mamás no descuiden su imagen y no pongan en ningún momento en riesgo a sus hijos es la apuesta por aplicarse mechas o por hacerse reflejos . ¿Por qué no son peligrosos? Básicamente porque los productos empleados para hacerlos no entran en contacto con lo que es el cuero cabelludo.

De la misma manera, tampoco hay que pasar por alto que también está la posibilidad de que se den un baño de color. En este caso se pueden emplear productos naturales y el contacto que estos mantendrán con el citado cuero cabelludo es mínimo.

Sigue estas recomendaciones para poder estar guapa durante el embarazo sin temor a poner en riesgo a tu bebé.