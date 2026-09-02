Entre yates, lujo y glamour en Puerto Portals: un cocinero persigue a un camarero para pegarle y tiene que actuar la Guardia Civil

Pesadilla en la cocina en toda regla. Una fuerte discusión entre un cocinero y un camarero en una exclusiva cafetería de Puerto Portals terminó con momentos de tensión, una persecución por el interior del establecimiento y la intervención de la Guardia Civil. El camarero habría asegurado que recibió amenazas de muerte durante el enfrentamiento.

Lo que prometía ser una noche más de lujo y glamour en Puerto Portals terminó convirtiéndose en una escena de nerviosismo y tensión. El pasado lunes por la noche, una de las cafeterías más exclusivas del conocido puerto mallorquín fue escenario de un inesperado altercado entre dos trabajadores del establecimiento.

Los hechos se produjeron en el interior del local, frecuentado habitualmente por una clientela de alto poder adquisitivo, en un entorno marcado por los yates, el lujo y la tranquilidad que caracteriza a uno de los enclaves más exclusivos de Mallorca. Sin embargo, la calma saltó por los aires cuando, por causas que todavía se desconocen y que están siendo objeto de investigación, un cocinero y un camarero comenzaron una acalorada discusión.

Lo que inicialmente habría sido un enfrentamiento verbal fue subiendo de tono hasta alcanzar una situación mucho más preocupante. Los reproches y las voces fueron aumentando de intensidad y, según el relato de los hechos, el cocinero habría llegado a perseguir al camarero por el interior del establecimiento, provocando momentos de desconcierto entre los trabajadores.

El camarero, ante la situación, habría tenido que pedir ayuda a sus compañeros, mientras trataba de alejarse del trabajador con el que mantenía la disputa. La escena generó un importante nerviosismo dentro del establecimiento y convirtió una habitual noche de glamour en una situación de máxima tensión.

La situación adquirió todavía mayor gravedad cuando el camarero manifestó que, durante el enfrentamiento, habría sido amenazado de muerte. El trabajador habría expresado a sus compañeros el miedo que sentía ante la posibilidad de que la disputa terminara en una agresión física.

Ante la gravedad de lo ocurrido, finalmente se decidió avisar a la Guardia Civil. Los agentes se desplazaron hasta el establecimiento de Puerto Portals, donde también tuvo que intervenir la seguridad del recinto para ayudar a controlar la situación.

A su llegada, los agentes se reunieron con ambas partes para conocer sus respectivas versiones de lo sucedido. La intervención de la Guardia Civil permitió rebajar la tensión y evitar que el enfrentamiento pudiera ir a más.

El episodio provocó una situación especialmente incómoda en un establecimiento situado en uno de los lugares más asociados al lujo, la exclusividad y el glamour de Mallorca. La presencia de los agentes de la autoridad puso el punto final a una noche que, hasta ese momento, transcurría con aparente normalidad.

Por ahora, se desconocen las causas exactas que provocaron la discusión entre los dos trabajadores. Tampoco han trascendido todos los detalles sobre lo ocurrido durante los momentos de mayor tensión, por lo que será necesario conocer las versiones de los implicados y, en su caso, de los posibles testigos para determinar qué sucedió exactamente.

Una de las cuestiones que deberá esclarecerse es si las amenazas de muerte denunciadas verbalmente por el camarero se produjeron en los términos que este habría relatado y cuál fue el alcance real del enfrentamiento.

Lo ocurrido deja una imagen muy diferente de la habitual postal de Puerto Portals, donde los yates, los restaurantes exclusivos y las terrazas de lujo suelen ser protagonistas de las noches de verano. En esta ocasión, sin embargo, el glamour quedó en un segundo plano ante una disputa entre trabajadores que terminó requiriendo la intervención de la Guardia Civil. Una noche de lujo que, por unos minutos, tuvo un ingrediente completamente inesperado: tensión, nervios y un altercado que terminó fuera de carta.