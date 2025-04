Vox ve en la saturación de menas en Mallorca «la prueba de que tienen que ser devueltos a sus países»

El portavoz del grupo de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili, ha reaccionado a la información publicada este martes por OKBaleares según la cual el IMAS busca a la desesperada locales para plantar tiendas de campaña para alojar menas como solución extrema ante la saturación de sus instalaciones, el exceso de menores tutelados acogidos y la falta de otros recursos. Gili apunta a la legislación estatal «que nos obliga a atenderlos».

En declaraciones a OKBalares, Toni Gili insiste en que la ‘desesperación’ del Consell en buscar soluciones es una prueba de que «hay que parar todo esto y que los menas tienen que ser devueltos a sus países para que estén con sus familias»

«Vox hace un doble llamamiento al gobierno de Pedro Sánchez: que diga abiertamente que no cabe ninguno más y que frene las oleadas de pateras negociando con los países de origen», ha explicado Gili.

En estos momentos, lo que se busca es algún solar en el que poder plantar tiendas de campaña o ubicar módulos prefabricados en los que atender a los nuevos menores una vez los edificios del antiguo cuartel de Son Tous ya no se contemplan como una opción viable preferente «a tenor del difícil encaje legal del uso deseado de esas instalaciones que el Ministerio de Defensa cedió al Govern para otros usos, la solución va para largo», según explican las mismas fuentes.

Como socio del PP en el Consell de Mallorca, Vox no entra en los métodos para salvar la situación por parte del IMAS. Centra sus críticas a la inactividad del Gobierno Central que «no solo no para esto si no que tampoco dota a quien tiene la obligación de atender a los menas de los recursos necesarios. «No nos toca otra que cumplir la ley», ha concluido Toni Gili.