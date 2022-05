La diputada de Vox Idoia Ribas ha acusado esta mañana en el Parlament a la consellera de Salud, Patricia Gómez, de «vender la salud de los

ciudadanos por un puñado de votos» por la imposición del catalán en

Sanidad». Gómez, por su parte, ha dicho que «ningún médico ni ha dejado de venir ni se ha ido por razones lingüísticas».

«Entiendo que es usted rehén de los separatistas de Més, cuyos votos necesitan para gobernar. Entiendo también que su jefa, la señora Armengol, está comodísima pactando con el separatismo y el fanatismo lingüístico, porque ella también lo profesa, pero no entiendo que sea usted capaz de llegar tan lejos para conservar su sillón. Baleares no es un destino atractivo para los trabajadores: la vivienda por las nubes y la insularidad no ayudan. Pero la exigencia del catalán es la puntilla y eso solo es culpa de este gobierno irresponsable, capaz de vender la salud de los ciudadanos por un

puñado de votos».

Así ha contestado Idoia Ribas a la consellera de Salud. Ribas ha interpelado a Patricia Gómez por la imposición del catalán en Sanidad, a lo que ésta ha replicado que «ningún médico ni ha dejado de venir ni se ha ido

por razones lingüísticas».

Y ha insistido Gómez: «Ninguno, nunca, ni ahora, ni antes ni siempre». En este sentido, la consellera ha recordado que la Ley de Función Pública permite hacer excepciones con las plazas de difícil cobertura «y eso es lo que estamos haciendo».

Ribas le ha recordado los casi 1.700 auxiliares administrativos excluidos, a los 2.500 celadores apartados o el caso de Oncología de Can Misses en Ibiza, un área bajo mínimos. La diputada de Vox ha alertado de las denuncias de los médicos de Baleares sobre posibles errores en los diagnósticos por el exceso de pacientes. Baleares lidera la ratio de tarjetas sanitarias por

médico de toda España. «Faltan médicos, pero el despropósito llega al punto de que ustedes los ahuyentan,», ha dicho.