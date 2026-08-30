Violencia en un hospital de Palma: le roba la cartera a un paciente ingresado y agrede a dos sanitarias para huir

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de origen español tras sustraer la cartera a un paciente que estaba siendo atendido en un «box» de urgencias de un hospital y agredir a dos sanitarias que intentaron frenar su huida. El varón, que golpeó a ambas empleadas causándoles diversas lesiones durante el forcejeo, terminó siendo reducido por los vigilantes de seguridad del centro médico hasta la llegada de la patrulla policial.

Los hechos se desencadenaron durante la tarde de este pasado sábado 29 de agosto en el servicio de urgencias de un hospital palmesano. Las dos trabajadoras del área sorprendieron al implicado justo en el momento en que le quitaba la cartera y otros efectos personales a la víctima, quien se encontraba recibiendo asistencia sanitaria. Al verse descubierto y ser recriminado por el personal, el individuo emprendió inmediatamente la carrera hacia la salida del recinto con la intención de escapar.

Sin embargo, las dos profesionales del centro reaccionaron con rapidez y salieron tras él. Lograron darle alcance a escasos metros de la puerta exterior, lugar donde se produjo un tenso enfrentamiento. Durante el intento de fuga, el agresor arremetió violentamente contra las mujeres, propinándoles varios golpes para zafarse de ellas, lo que les provocó diversas heridas.

La intervención del personal de seguridad privada del hospital resultó crucial para poner fin al episodio. Al percatarse del altercado, los vigilantes redujeron de inmediato al agresor y lo mantuvieron retenido de forma segura en las propias instalaciones sanitarias.

Poco después, acudieron al lugar varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (G.O.R) de la Policía Nacional. Tras entrevistarse con las víctimas y con el equipo de seguridad para esclarecer lo ocurrido, los agentes procedieron a la identificación del sospechoso y a su inmediata detención como presunto autor de un delito de robo con violencia.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes diligencias judiciales.