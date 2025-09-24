‘Viajeros con B’ regresa en 2025 con muchas novedades

B travel, red de agencias de viajes de Ávoris, anuncia el regreso de su proyecto de branded content, que en 2025 evoluciona y cambia de nombre: Viajeras con B pasa a convertirse en Viajeros con B, adaptándose además a las nuevas formas de consumo audiovisual y a los hábitos digitales de los viajeros.

La acción, desarrollada nuevamente con el apoyo de la productora audiovisual Secuoya-Nexus, se transforma en un videoblog que se estrenará en el canal oficial de YouTube de B travel y que contará con una amplia difusión en todos los perfiles sociales de la marca, reforzando así el mensaje inspirador de la misma Viájate la vida.

Según explica Ávoris en un comunicado, en esta edición Viajeros con B estará compuesto por tres episodios. En cada uno, una celebrity española descubrirá un destino acompañada de una persona elegida por ella, explorando tres formas distintas de viajar: en familia, en pareja y con amigos.

El primer viaje tuvo lugar el pasado domingo, 21 de septiembre, con Elsa Anka y su hija Lidia Torrent como protagonistas, que compartieron con los seguidores de B travel todo lo que significa vivir y disfrutar un viaje único.

«Con Viajeros con B queremos seguir inspirando a nuestros clientes desde un formato más fresco y cercano, mostrando el valor de compartir experiencias de viaje auténticas con quienes más quieres», afirma Manuel Galán, director comercial de B travel.

A lo largo de las próximas semanas, B travel revelará los destinos seleccionados y anunciará quiénes serán los nuevos protagonistas de esta edición.