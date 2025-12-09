Machado: “Veo al equipo listo para afrontar otro desafío”

Machado encara el duelo copero con la sensación de que el equipo llega al límite de un tramo muy exigente de competición. El jugador reconoce el desgaste acumulado: «Estamos en la parte final de nuestra maratón de partidos». Machado no disputó el partido del viernes por sanción, pero «mis compañeros sí que están un poco cansados» reconoce.

Aun así, cree que ambos equipos parten en condiciones similares: «Inter jugó su partido de liga el sábado, entonces creo que se equipara». Pese al cansancio, el brasileño transmite confianza en el estado del grupo. «Veo al equipo bien y listo para afrontar otro desafío», asegura, consciente de la importancia de competir al máximo nivel en Torrejón.

Respecto al rival, Machado no espera sorpresas. Conoce bien el estilo de Movistar Inter y lo resume con claridad: «Creo que serán fieles a su estilo: mucha posesión de balón, mucho juego de cuatro». Para él, la clave estará en la preparación estratégica del equipo: «Sabemos lo que podemos esperar y vamos a preparar un plan de juego acorde». La intención, explica, es clara: «Hacer el partido lo más favorable posible para nosotros».