Valverde: «Queremos aprovechar en Mallorca el subidón de la Copa»

El Athletic Club comienza la segunda vuelta este sábado en Palma y Ernesto Valverde lo ha hecho notar en la rueda de prensa. Vienen dos partidos seguidos fuera (Mallorca y Sevilla) y dos en San Mamés (Real Sociedad y Levante), con Champions y Copa de por medio. “Queremos aprovechar este momento de subidón, remontamos situaciones muy adversas”, ha manifestado en referencia a la sufrida remontada en León. “Es fundamental coger una buena dinámica en estos partidos. El inicio de esta segunda vuelta es fundamental”. Dicho queda.

“Este partido es importantísimo por la situación en la que estamos. No hay muchas distancias entre los equipos. Queremos ganar y mirar hacia arriba. Necesitamos hacer un buen partido porque también es vital para ellos”, ha destacado el técnico con pasado bermellón.

“A partir de ahora, quitas muescas de los partidos que quedan. La trascendencia de los puntos adquiere otra relevancia en la segunda vuelta, es definitivo”, previene. Para ello, hay que mejorar las prestaciones defensivas: “En estos años hemos sido siempre muy solventes atrás y en dos partidos hemos recibido ocho goles. No es propio y hay que resolverlo. Lo hemos hablado. Necesitamos estar un poco más juntos”.

Pese a ello, ha puesto en valor el 3-4 ante la Cultural: “Lo importante es la respuesta y fue inmejorable. Nadie gana fácil en Copa. La gente está enganchada con el equipo. No estamos obteniendo los resultados que queremos, pero estamos a un partido de la semifinal”.

Ha puesto en valor a Yuri Berchiche, “un jugador muy importante para nosotros”. “Salió en otra posición, rinde y compite, es un seguro”. Regresa a la lista Alex Berenguer y espera que Aymeric Laporte regrese en una o dos semanas. La lista del Athletic está formada por los siguientes jugadores: Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Vivian, Paredes, Berenguer, O. Sancet, Williams, Williams Jr, Guruzeta, Areso, I. Lekue, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Unai G., Nico Serrano, Navarro, Izeta, Rego, Selton y Monreal.