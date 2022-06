Vadillo: «Es el partido más importante de nuestra historia»

El Palma Futsal vive este sábado uno de los partidos que puede marcar un punto de inflexión en su historia. Vadillo y sus jugadores son conscientes de ello y el entrenador del club remarca que ve el partido “como una oportunidad”, ya que “es el partido más importante de la historia reciente del club” y argumenta que “estar a un partido en casa con la posibilidad de jugar una final contra un rival del mismo nivel que nosotros…es verdad que llevamos una desventaja de dos goles, pero es una oportunidad”. El jerezano tiene claro que “va a ser una batalla muy dura, pero confío cien por cien en el equipo, en nuestras posibilidades y en que podamos vivir una gran noche en Son Moix otra vez”.

Es por ello por lo que señala que en esta vuelta de las semifinales de los playoff “nos tenemos que dejar la vida, no hay margen. Tenemos que darlo todo, entregarnos, hacer un buen partido y seguro que la cosa va a ir bien” e insiste en que “si estamos concienciados en hacer nuestro trabajo bien, seguro que va a ir bien”. Vadillo sabe de la dificultad del encuentro, aunque es consciente que no tiene mejor equipo posible para hacer una nueva machada para que el club juegue su primera final de liga de la historia: “Confío ciegamente en el equipo, en los jugadores, en hacer un buen partido como solemos hacer y, a partir de ahí, cuando vengan los momentos de dificultad esperamos el apoyo de nuestra gradería que nos va a dar un plus. Es cierto que la eliminatoria está difícil, pero también que tenemos capacidad para darle la vuelta”, apunta el jerezano.

Desde el vestuario también se han encargado de transmitir mucha tranquilidad de cara al partido de este sábado, aunque sin quitarle peso, ya que en juego también puede estar la participación en la próxima Champions: “Todo jugador quiere jugar una final y, además, estamos a un partido de poder estar en Champions y eso es un plus. Es el partido más importante desde que estoy en el Palma”, asegura Nunes, quien ratifica el mensaje dicho por su entrenador minutos antes y asegura que “estamos con mucha confianza del partido, ya hemos demostrado lo que somos capaces de hacer”.

Cainan califica esta vuelta de las semifinales como “el partido de la temporada” y añade que “estamos con muchas ganas y posibilidades de sacarlo adelante”. Aún así, toma conciencia de que “es muy difícil porque Jaén es un equipo muy complicado, defiende y ataca muy bien y tiene jugadores expertos”, aunque sabe que si el Palma Futsal está a su mejor nivel la remontada es muy posible: “Nosotros confiamos en nuestra fuerza en Son Moix y lo tenemos todo para sacar esta eliminatoria adelante”, sentencia el ala.