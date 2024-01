El turoperador Travelplan presenta nueva imagen, posicionamiento y paquete de viajes

El turoperador de la corporación mallorquina Ávoris Corporación Empresarial Travelplan ha evolucionado y presenta su nuevo posicionamiento dentro del mercado, así como una identidad visual fresca e innovadora y un paquete de viajes ajustable a cualquier presupuesto.

En un mundo donde el tiempo libre es un bien preciado y las opciones de ocio son infinitas, Travelplan se posiciona como el experto en vacaciones que garantiza experiencias memorables para todos los viajeros. Con un enfoque en la comodidad, accesibilidad, y, sobre todo, la confianza, Travelplan se posiciona dentro del mercado español como la elección ideal

para aquellos que buscan disfrutar de su tiempo al máximo, ofreciendo la mayor oferta de viajes del mercado español, con un extensísimo catálogo de producto tanto de largo radio, como de medio e incluso de corto.

Plural, accesible e inclusivo, Travelplan ofrece paquetes de viaje ajustables a cualquier tipo de presupuesto. El turoperador de Ávoris destaca por su carácter innovador, ofreciendo operaciones exclusivas a Tailandia, Orlando (EEUU), minicruceros por el mar Caribe y las Antillas, la isla de Sal en Cabo Verde, Uzbekistán o Grecia y sus islas en la renovada oferta del turoperador para la nueva temporada de 2024.

Travelplan entiende que las vacaciones no son solo un lujo, sino una necesidad vital para la recarga de energías y el disfrute pleno de la vida, por lo que no solo tiene propuestas de todo tipo, sino que además las acerca a la mayor parte de España, ofreciendo salidas directas no solo desde Madrid o Barcelona, sino también desde multitud de aeropuertos peninsulares

como, por ejemplo, los de Pamplona, Bilbao, Zaragoza, Valladolid, Sevilla, Vitoria, Asturias, Santiago, Murcia, La Rioja, Córdoba, León, Córdoba o Granada.

La seguridad y el confort son pilares fundamentales en la oferta del nuevo Travelplan. Los viajeros pueden estar seguros de que sus vacaciones transcurrirán sin complicaciones, permitiéndoles sumergirse completamente en la experiencia de viaje. Desde la selección del

destino hasta los detalles más particulares, Travelplan se encarga de todo, garantizando que cada viaje sea exactamente lo que el cliente espera.

En palabras de Javier Castillo, director general de turoperación de Ávoris: «entendemos que las vacaciones son ese momento especial del año donde las personas buscan desconectar y vivir experiencias únicas. Por eso hemos transformado a Travelplan en el turoperador universal por excelencia del mercado español. Nuestro compromiso es hacer de ese tiempo libre una vivencia excepcional, llena de vitalidad y alegría. Con Travelplan, cada viaje es una promesa de felicidad y satisfacción».

Travelplan invita a todos a descubrir su extenso catálogo de destinos y a disfrutar de unas vacaciones sin igual.