La designación de Gabriel Le Senne (Vox) como nuevo presidente del Parlament balear ha suscitado una tromba de reacciones por parte de los partidos de izquierdas. A su famosa proclama ¡Vivan las Islas Baleares y Visca Espanya!, que resonó en el hemiciclo regional ante el estupor de los políticos de PSIB y Més, se suman ahora las críticas por mensajes que publicó en el pasado sobre asuntos como la ideología de género, el aborto, las vacunas, el colectivo LGTBI y la eutanasia.

Uno de sus mensajes en Twitter más polémicos data de noviembre de 2020 pero ha sido aireado estos días. El político de Vox escribió: «Las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene». Un mensaje que, a su juicio, algunos medios han sacado de contexto, ya que como él explica en declaraciones a IB3 Notícies, «ese tuit de los penes y la beligerancia» no es una frase suya, sino que «es algo que dijo Sonia Vivas, concejala de Palma (Podemos), afirmando que el tamaño del pene estaba relacionado con la beligerancia de los hombres».

«Entonces yo le contesté con la broma y ahora se ha sacado ese tuit sin explicar que era una respuesta en tono de humor a lo que dijo Vivas», ha asegurado la segunda autoridad política de Baleares.

Los hombres con penes pequeños suelen ser mas beligerantes. Se debe a que el mandato patriarcal valora mucho el tamaño de los genitales masculinos y asocia esa medida a la idea de potencia y fortaleza.El que no cumple,suple con violencia su carencia. — Vivas (@SoniaVivasRive3) November 9, 2020

Por eso las mujeres son más beligerantes, porque carecen de pene — Gabriel Le Senne (@glesenne) November 9, 2020

Hay que recordar que Sonia Vivas era concejal de Podemos a cargo del área de Justicia Social, Feminismo y LGTBI en el Ayuntamiento de Palma cuando tuiteó hace tres años que «los hombres con penes pequeños suelen ser más beligerantes», un mensaje que le acarreó una cascada de críticas en la redes sociales y que iba a marcar su devenir en el escenario político municipal, que finalmente acabó con su destitución en junio de 2022 tras una nueva polémica por la organización de la Pride Week en Palma.

El presidente del Parlament ha explicado a la radiotelevisión pública balear que lo que ha escrito en los artículos «ahí queda y es lo que yo pienso». «Creo que no he faltado el respeto a nadie, sólo he expuesto mis ideas, lo que pasa es que hay que saber interpretarlo en su contexto». En este sentido, ha defendido que a veces recurre «mucho al humor y a la ironía».

«Han sacado de contexto algunas cosas. Lógicamente mi ideología es la de Vox y por eso estoy integrado en Vox. Los ataques que me han lanzado no suponen ningún problema porque son los habituales que se lanzan contra Vox», ha manifestado Le Senne.