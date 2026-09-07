Tres días con todo incluido por 84 euros en un hotel de la costa de Mallorca: el chollo del Consell para 1.000 personas mayores en dos turnos y cuyo plazo de inscripción arranca este lunes.

Las estancias se celebrarán en el hotel Blau Punta Reina, en Cala Mandia, del 26 al 28 y del 28 al 30 de octubre.

Durante los tres días, los participantes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades físicas, socioculturales y de ocio. Entre las actividades previstas habrá senderismo, zumba, yoga, gimnasia, pilates, baile en línea, baile de salón, sevillanas y ball de bot, además de torneos de truc, bingo musical y diferentes charlas dirigidas a las personas mayores.

Además, el Consell dará continuidad al programa con una próxima convocatoria de otras 1.000 plazas, con el objetivo de que más personas mayores de Mallorca puedan participar.

Con el objetivo de facilitar el proceso, la institución habilitará atención presencial en Palma, Inca y Manacor, además de atención telefónica, para ofrecer apoyo durante la inscripción y resolver las dudas de las personas interesadas.

La atención se ofrecerá de 09.00 a 13.00 horas en el Centro Sociocultural de Inca (calle Bisbe Llompart, 56 y teléfono, 971 50 57 92), en el de Manacor (Pius XII, 971 55 13 48) y en las Oficinas de Promoción Sociocultural de Palma (Galerías Comerciales Els Geranis, Particular de Santa Catalina de Sena, 4, entresuelo 2, puerta B y teléfono: 971 17 38 61).

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha destacado que las estancias «son mucho más que unos días de hotel, son tiempo de calidad para las personas mayores, unos días para salir de la rutina y descansar, pero también para moverse, bailar, compartir y conocer a otras personas».

«Lo más bonito es que muchas veces las estancias no terminan cuando vuelven a casa», abunda Fuster. «Aquí nacen amistades que continúan después, personas que se conocen y siguen quedando y compartiendo su tiempo, ese es también el éxito de un programa que queremos seguir impulsando y que tendrá continuidad con otras 1.000 plazas» ha subrayado el dirigente insular.