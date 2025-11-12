Tres detenidos en Menorca por robar monedas de oro valoradas en 30.000 euros a un coleccionista

La Policía Nacional ha arrestado en Menorca a tres personas, dos de ellas de unos 80 años, por la extraña desaparición de monedas de oro de alto valor histórico y económico que coleccionaba un hombre.

Todo se remonta a comienzos de año cuando un hombre se dio cuenta de que le faltaban varias monedas de oro valoradas en casi 30.000 euros que se le olvidaron en una vivienda que tuvo alquilada en el centro de Maó en 2023.

Por ello, agentes del Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional iniciaron una investigación que se ha saldado con la detención de tres personas, de las cuales dos de ellas guardan relación entre ellas.

Estos presuntos ladrones lograron apoderarse de dichas monedas, que posteriormente vendieron a terceros en Maó y Ferrerías. En total, son dos monedas sudafricanas de oro, 7 monedas de oro de la historia de EEUU y 28 monedas mexicanas de su historia, también de oro.

Los agentes han conseguido recuperarlas, aunque la investigación policial sigue abierta para el total esclarecimiento de los hechos, no descartándose nuevas detenciones.