El vicepresidente del Govern, y conseller de Economía y Hacienda, Toni Costa, explica que el Govern no rechaza el tranvía de Palma ni la ampliación de las líneas de tren pero matiza que estos proyectos no tienen financiación del Gobierno de la nación y que por ello no se pueden ejecutar. También anuncia en esta entrevista que la ecotasa se mantiene tal como se está aplicando ahora y que el único cambio es que la recaudación se destinará exclusivamente al medio ambiente y el turismo.

P.-¿Se hará el tranvía de Palma? ¿Hay dinero para ejecutar este proyecto?

R.- Nosotros, de base, no rechazamos los proyectos ferroviarios en Mallorca. Lo que sí rechazamos es la propaganda y venta de humo. Queremos hablar de realidades, no de proyectos que no tienen financiación previa. El proyecto de tranvía de Palma tiene 20 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado. Me consta que con 20 millones de euros hacemos poca cosa. El presupuesto del proyecto es de unos 200 millones de euros aproximadamente. Nosotros no vamos a ejecutar un proyecto que no tiene financiación y quien tiene que poner la financiación sobre la mesa es el Estado y con fondos Next Generation. Pero lo que no puede ser es vender un proyecto sin la financiación garantizada. Y en el proyecto de tranvía se han hecho unos powerpoints muy bonitos, unos vídeos fantásticos, pero no hay la financiación garantizada ni muchísimo menos.

P.-¿Y la ampliación del tren del Llevant?

R.-Lo mismo. La señora Armengol, antes de las elecciones, prometía proyectos ferroviarios en Mallorca de todo tipo, pero nadie ha visto ni un solo compromiso de financiación de estos proyectos. No nos oponemos a los proyectos ferroviarios en Mallorca, pero tampoco estamos dispuestos a venderles a los ciudadanos algo inexistente para poder decir que vamos a construir una red ferroviaria en Mallorca con unos costes que todo el mundo sabe que son muy elevados. La financiación se debe materializar en forma de convenios. Por cierto, el convenio de ferroviario está desaparecido en la Comunidad Autónoma. Armengol renunció al convenio.

P.-Otro proyecto histórico al que nunca le llega la financiación adecuada es la reforma de la Playa de Palma

R.-Hace mucho tiempo que venimos sosteniendo que es necesario hacer reformas integrales de las zonas turísticas maduras. El empresariado ha hecho esfuerzos de reconversión muy grandes en zonas turísticas maduras, como la Playa de Palma, pero la parte pública de estas zonas no ha respondido. Vamos a intentar que con los Next Generation se puedan ejecutar proyectos dentro de estas zonas turísticas maduras. Si no es posible, la intención del Govern de Marga Prohens es que se puedan utilizar otros fondos para invertir en zonas turísticas maduras. Por ejemplo, la ecotasa. También trabajamos en materia de agua. La inversión en agua esta legislatura va a ser una prioridad absoluta. La mayor prioridad de inversión y de infraestructuras que existirá esta legislatura en Baleares será para el ciclo del agua. Los proyectos de agua se podrán financiar con la ecotasa, con el canon de saneamiento, que va a pasar a ser finalista, o con el factor de insularidad que también está en los presupuestos.

P.-¿El canon de agua no es ahora finalista?

R.-El canon de agua es finalista, pero no existe en los presupuestos un fondo específico y separado de la financiación del canon. Nosotros lo que queremos es crear en los presupuestos de 2024 una sección independiente donde ese fondo solo se destinará a infraestructuras vinculadas al ciclo del agua. Será totalmente transparente e incorporable cada año. Es decir, lo que no se gaste se va a incorporar al ejercicio siguiente. Con ese fondo sólo se van a ejecutar infraestructuras vinculadas al ciclo del agua.

P.- ¿Va a haber alguna modificación en cuanto a la ecotasa?

R.-La ecotasa se tiene que destinar a dos finalidades: turismo y medio ambiente. El Govern de Armengol lo utilizó para otras finalidades, como conciertos. El objetivo de este impuesto debe ser paliar los efectos negativos vinculados al turismo. Pero la realidad es que esto no ha sucedido. El impacto que tiene el turismo sobre nuestro territorio debe paliarse con la recaudación de la ecotasa.

P.-¿La ecotasa se mantiene en los términos actuales?

R.-La previsión es no tocarla. Se va a mantener durante esta legislatura.

P.-¿No hay rebaja de la ecotasa en temporada baja?

R.-De momento no, al menos en los presupuestos de 2024.