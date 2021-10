El cierre brasileño analiza la pretemporada del Palma Futsal tras conseguir diez victorias en los diez partidos amistosos disputados. Tomaz, capitán y pilar del vestuario, ve al equipo con muy buenas sensaciones y él, a nivel personal, se muestra feliz y ya recuperado de la lesión que sufrió a principios de junio en los playoffs contra el Barça.

«Las sensaciones son buenísimas. El equipo ha estado de diez, a pesar de tener problemas de lesiones y bajas mundialistas, pero la pretemporada ha sido un diez. Hemos demostrado que podemos estar a nuestro nivel o más del que tenemos la costumbre para esta próxima temporada. Tenemos mucha ilusión y estamos demostrando desde la pretemporada donde queremos estar, que es arriba de todo», afirma el brasileño.

Tomaz también valora de manera positiva la rapidez con la que se han adaptado los nuevos jugadores: «más que valorar las victorias hay que valorar cómo está jugando el equipo y cómo se han adaptado los nuevos, que parece que llevan aquí muchos años. Nosotros tenemos que seguir así, el equipo está jugando muy bien. Hay aspectos que tenemos que mejorar, pero el míster ya tratará de ponernos donde tenemos que estar».

Sobre su lesión dijo que ya la había dejado atrás y añadió que «personalmente estoy muy contento porque con la pretemporada larga he podido tener minutos para jugar y ponerme en forma. El plan no era que empezara la pretemporada jugando, pero trabajé bastante en las vacaciones para volver a tope y desde que llegué ya he podido participar en todos lo entrenos y partidos. Viendo mi mejora día a día ya me encuentro al cien por cien. Intentaré aportar mi máximo para que esta temporada el Palma logre el tan soñado lo que sea».

Finalmente, sobre el partido de la primera jornada ante el Barça en Son Moix aseguró que «el equipo está muy ilusionado, motivado y con muchas ganas, pero el partido de liga será totalmente diferente a lo que hemos visto en pretemporada porque tanto nosotros como los demás equipos están incompletos con gente en el Mundial o lesionados. Creo que tenemos muchas posibilidades».