‘The Best of the Soul’, un embriagador revival en el Auditórium

El soul es hijo del blues y del góspel, dos estilos ligados a la esclavitud, si bien el soul, digamos que grosso modo, viene a ser una variante nacida en las noches ajetreadas de los más concurridos ballrooms. No en vano, será una realidad su explosión social cuando la revista Billboard cree en los 60 la fórmula del Top 40, aquí en España reformulada como Los 40.

En realidad el soul es un género netamente urbano antes que rural, que irrumpe en escena paralelamente a la explosión del rhythm and blues, que asimismo cabe entender como la emigración del formato rural camino de las grandes ciudades, hasta degenerar en el rock and roll, que no deja de ser una incursión parásita de los blancos en la sumergida cultura negra.

Valga esta introducción para referirme a un fenómeno reciente que llegó a los escenarios de Palma el pasado 30 de enero. Me refiero a la presentación de The Best of the Soul, en el Auditórium de Palma, provocando un gran revuelo entre el público, como llevábamos mucho tiempo sin presenciarlo.

Es habitual que lleguen a nuestros escenarios homenajes a personalidades del pop o del rock, fundamentalmente, que no dejan de ser imitaciones en clave de covers. La primera vez que asistí creo que se trataba de Queen y vista la reacción del público, como si se tratase de los auténticos, decidí que en realidad no merecía la pena apuntarse al juego de simples imitaciones.

Esta vez, con The Best of the Soul, nada presagiaba que iba a ser distinto de otras veces, a pesar de que se airease el asunto en plan ¡Directo desde Nueva York! Así que cedí a la tentación y allí estuve presenciando una sala magna llena hasta los topes, tal que 1.700 almas dispuestas a lo que pudiera ser, y lo que fue no dejó de admirarme, de principio a fin, tanto por la reacción del público como por el hecho mismo de la calidad del espectáculo, donde el soul era el protagonista exclusivo, con un quinteto vocal todo él de voces solistas que iban emergiendo seguidamente y acompañadas por un sexteto instrumental asimismo de exquisita factura. Permanentes fundidos a negro dejaban bien claro que no había cantantes estelares -y vaya si eran buenos- sino el protagonismo absoluto del alma irrepetible del soul.

Dos horas y media ininterrumpidas de concierto daban mucho juego para sentir en profundidad el espíritu del género y el público acogió la propuesta con inmensa gratitud e identificación. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto de la entrega del público y mucho más por el hecho de que, efectivamente, el espíritu del soul nos embargaba a todos, hasta que llegó el twist, a modo de final de fiesta con el público absolutamente embravecido.

El twist como recordatorio –años 60- del papel del soul, en los frecuentados ballrooms de la época. Un punto a tener muy en cuenta es el hecho de que la propuesta tiene visos de nacer en los estertores de la pandemia, porque conviene recordar el hecho de que Nueva York, su tejido de espectáculos, quedó seriamente dañado por el confinamiento, de manera que a figuras de alta significación a corto plazo no les quedó otra que abrirse a alternativas del estilo The Best of Soul para salir adelante. Y eso es precisamente lo que me dio la impresión al presenciar el espectáculo. Un quinteto de voces excepcionales, embarcadas en un capítulo internacional a la espera de ver alcanzar nuevamente la vida diaria y sorprendidos por la gran acogida.

Magnífico el quinteto vocal, que de alguna manera venían a emular aquel otro cuarteto vocal, The Contours, que a partir de 1958, y especialmente el año 1962, con Do You Love Me para el sello Tamla Motown le daban carta de naturaleza al fenomenalmente entrañable movimiento del soul.

En definitiva, el 30 de enero asistimos a un embriagador revival.