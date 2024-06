‘The Battle of Stars arranca en Pula Golf con todo su esplendor

Mallorca dio la bienvenida hoy con un día soleado a los futbolistas internacionales, deportistas y artistas unidos en la lucha contra la ELA y la Esclerosis Múltiple en The Battle Of Stars, que se disputa en Pula Golf Resort. Todo ello, durante esta primera jornada de un torneo que buscar impulsar la investigación para afrontar estas enfermedades con la colaboración de personas célebres por su trabajo, entre ellos Rafa Nadal.

La mayor parte de los protagonistas de esta primera jornada atendieron a los medios centrados en destacar la importancia de este tipo de iniciativas, pero también se detuvieron en la actualidad deportiva y realizaron pronósticos sobre la Euro, entre otras reflexiones.

Pepe Reina, futbolista español, campeón del Mundo en 2010, dijo que «veo a España con la misma ilusión que nos genera en cada torneo. España es uno de los candidatos a pelear por estar ahí”. “Es una Eurocopa en la que los nombres de siempre son los favoritos, pero hay más igualdad que en otras ediciones”. También le ha deseado lo mejor a Xavi, “que ha demostrado ser un buen entrenador y buena persona”.

En relación a su futuro, el campeón del Mundo afirmó que “aún no sé qué voy a hacer, se me acaba el contrato que mantengo con el Villarreal CF pero estoy muy tranquilo. Si sale alguna posibilidad que me haga ilusión, volverá a mover la familia, que no es fácil y, si no, igual es momento de apartarse. A ver qué sucede en estas próximas semanas”.

Respecto a The Battle of Stars, recordó que “hoy ganamos todos. Se trata de enfermedades complicadas y nunca está de más que hagamos un esfuerzo y estudiemos una posible cura”.

Por su parte David Otero, músico, ganador de la pasada edición, recalcó que “me enamoré de un deporte que me ofrece poder escapar del mundo. Además, me hace ilusión conocer a futbolistas, soy muy futbolero. Este es un campeonato solidario, para la lucha contra la esclerosis múltiple y la ELA y es importante que esté nuestra conciencia, que es lo que va a llevar que cambien leyes”. Respecto a un pronóstico para la Euro, ha asegurado “me encantaría si llegamos a la final. Inglaterra y Alemania tienen dos grandes equipos”.

Gabriel Batistuta, ex-futbolista internacional argentino, aseguró que “me agrada poder colaborar en estas causas. El golf me atrae por la posibilidad de mejorar todos los días, pensaba igual cuando jugaba al fútbol”, ha indicado el argentino. Batistuta también se refirió a la Copa América, y auguró que «hay muchas posibilidades de que vuelva a ganar Argentina».

Marcos Alonso, futbolista español, que acaba contrato con el FC Barcelona, dijo que “es un placer estar aquí, cambiar el balón grande por una pelota de golf y ayudar a una buena causa”. Respecto a la Eurocopa, afirmó afrontarla con ganas, “como un aficionado más, con esperanza de que podamos hacer un buen papel. Entre las favoritas están las de siempre: Inglaterra, Francia, Italia, Alemania… Esperemos que España pueda llegar hasta el final”. También se refirió a su futuro, de momento sin definir y al cambio de entrenador del FC Barcelona: “De momento, no sé dónde voy a jugar. Ahora, a desconectar y pronto tener noticias”.

Bernd Schuster, entrenador alemán, ex del Real Madrid, quiso en primer lugar, detenerse en la causa del torneo, para poner en valor la importancia de un deporte como el golf, “que tiene todo lo que queremos, en contraste con el deporte que hemos venido haciendo antes. Además, venimos a un paraíso, con un campo espectacular de golf y lo pasamos muy bien. Y a todos nos gusta competir y ganar”. Sobre la Eurocopa, recordó que en su país “tenemos grandes estadios para estas competiciones, esto es lo mejor, la gente va a disfrutar de ello”.

Javier Clemente, exseleccionador nacional de España, subrayó que “siempre agrada colaborar. El golf es un deporte gratificante, y encima provoca competitividad. Estamos en un campo muy bonito. Hace muchos años que vengo a Pula al hotel y al campo”, indicó. Hizo referencia a la Euro y a su deseo de que “las cosas vayan bien a España”.

Finalmente Mauro Tassotti, ex-futbolista internacional italiano, aseguró que “es un placer estar aquí en Mallorca”, por primera vez, y hacerlo por esta causa. Asimismo, ha hecho referencia a la lo que supone el golf como deporte y a los equipos favoritos de la Euro: “Creo que Francia es la favorita por talento técnico y físico y luego vienen Inglaterra y Alemania. Italia siempre es una escuadra difícil de batir”.