Pula Golf acoge hoy una nueva edición de The Battle of Stars»

Vuelve The Battle of Stars a Mallorca, y lo hace de la forma más solidaria y responsable posible. La competición de golf, que se celebrará hoy y mañana en Pula Golf Resort y Club de Golf Son Servera, reunirá a personalidades del mundo del deporte, la cultura y la sociedad española con un fin solidario: recaudar fondos que se destinarán a la lucha contra la ELA y la esclerosis múltiple.

No faltará a su cita, un año más, uno de los grandes deportistas españoles de todos los tiempos, Rafa Nadal. Junto a él, el entrenador Pep Guardiola, el cantante Antonio Orozco, el torero Pepín Liria o los futbolistas Pepe Reina, Marcos Alonso y Gabriel Batistuta. Entre los asistentes al evento también estará Juan Carlos Unzué, futbolista y entrenador y referente en la lucha contra el ELA.

Además, pisarán el green el cantante David Otero, ganador de la pasada edición; la actriz Veronica Mengod, Javier Clemente, Bernd Schuster, Albert Riera, Mateu Alemany, Mauro Tassotti, Gerard López, Roberto Donadoni, Esteban Vigo, Miguel Ángel Nadal, Uli Stielike, Manu Trigueros y la modelo Liz Emiliano.

Además, durante los días de competición, se celebrarán encuentros que pretenden acercar la práctica deportiva a distintos colectivos. Así, en la jornada del jueves, 13 de junio, la Pula Golf Academy impartirá un Clinic de Golf a una treintena de usuarios del centro ocupacional de salud mental de la localidad de Sa Riera. Dicho centro atiende en su día a día a medio centenar de usuarios con trastornos mentales graves.

El musico madrileño David Otero, que se proclamó vencedor de la edición 2023 de The Battle of Stars, dijo antes de comenzar el torneo que «llego con menos presión. Ya lo he ganado así que llego con la intención de disfrutar. También te diré: lo mejor del año pasado no fue conseguir la victoria, fue la experiencia de convivencia con gente conoces de referencia y que para ti son ídolos, hablando de personas como Julio Salinas, Javier Clemente, Jorge Lorenzo, etc… Es gente que admiras, que te cae bien y hubo muy buen rollo con ellos. Y luego, tuvimos mucha suerte con nuestras parejas de juego, que pudimos competir con dos parejas espectaculares: nos reímos, nos divertimos, íbamos sin presión. Y pasó lo que pasó, que ganamos. Así que como ya hemos ganado, este año vamos pasarlo muy bien».