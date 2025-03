Teresa Sapey o encontrar belleza donde nadie más la ve

Hay personas que no sólo diseñan espacios, sino que los cargan de vida. Teresa Sapey es una de ellas. Arquitecta e interiorista, italiana de nacimiento, pero madrileña por elección (y pasión), lleva más de tres décadas demostrando que la creatividad no entiende de límites ni de etiquetas. Para ella, el hormigón tiene alma, los colores cuentan historias y hasta un aparcamiento puede convertirse en una experiencia sensorial.

Sapey nació en Cuneo, Italia, en 1962, pero sus ideas no tardaron en romper las fronteras del lugar. Aunque de niña soñaba con ser artista -«yo sólo quería pintar», recuerda entre risas-, fue su padre quien la convenció de estudiar arquitectura. «El arte es un diploma, la arquitectura una profesión», sentenció él. Y así fue como Teresa acabó graduándose en Arquitectura en el Politécnico de Turín en 1985, antes de continuar su formación en París, donde se doctoró en La Villette y cursó Bellas Artes en la prestigiosa Parsons School of Design.

La infancia de Teresa transcurrió entre paisajes nevados, niebla alpina y montañas que parecían extraídas de una postal invernal. El frío no sólo formó parte de su entorno, también moldeó su carácter. Esquiadora entusiasta desde pequeña, aprendió a moverse con agilidad entre las pendientes de la vida, deslizándose entre obstáculos con determinación y una sonrisa. Ese espíritu tenaz y juguetón sigue presente hoy en día y se refleja tanto en su personalidad como en su trabajo. Su vida profesional es, de hecho, una sucesión de giros inesperados: de Italia a París, de París a Madrid y de los planos arquitectónicos a las instalaciones artísticas que parecen salidas de un sueño.

En 1990, Teresa aterrizó en Madrid y no tardó en hacer de la ciudad su hogar. Ese mismo año fundó su estudio, Teresa Sapey + Partners, que hoy dirige junto a su hija, Francesca Heathcote Sapey, quien tras 10 años de formación y experiencia en Londres, se unió al estudio en 2018 como socia. Juntas, madre e hija, forman un tándem creativo que convierte cada proyecto en una aventura cromática, emocional y profundamente humana.

Y es que para Teresa, el diseño no es sólo cuestión de estética, sino una herramienta para conectar con las emociones. Su estudio se define por un lema tan claro como poderoso: «Diseñamos espacios con sentimientos». Y no es sólo una frase bonita para decorar la web. Cada proyecto nace del diálogo entre funcionalidad y emoción, entre el espacio y sus habitantes.

Desde hoteles y viviendas hasta instalaciones efímeras o mobiliario urbano, Teresa y su equipo trabajan como sastres arquitectónicos: combinan texturas, materiales, luz y color para crear auténticos trajes a medida para los espacios que habitan.

Lejos de seguir las tendencias del momento, Teresa ha desarrollado un lenguaje propio, donde lo sensorial ocupa un lugar central. «Siempre digo que la arquitectura no es sólo construir, es emocionar», afirma con convicción. Su enfoque es tan emocional como técnico, tan estético como funcional. Porque para ella, diseñar no es sólo crear estructuras, es construir experiencias.

No le interesa lo estándar ni lo predecible. Su filosofía se basa en romper las normas y explorar nuevas posibilidades. «Diseñar es una responsabilidad social», repite a menudo y lo demuestra integrando belleza y accesibilidad, luz y conciencia, forma y mensaje.

Y aunque suene paradójico, su trabajo es profundamente humano incluso cuando se trata de estructuras aparentemente impersonales. Sapey cree que todo espacio, por insignificante que parezca, puede convertirse en un lugar memorable si se aborda desde la sensibilidad.

El aparcamiento que se volvió icono

Uno de sus proyectos más sonados fue el diseño del aparcamiento del Hotel Puerta América en Madrid. Un lugar que hasta entonces nadie había pensado que podía tener estilo. Pero Teresa lo transformó en una pasarela de sensaciones con luz, color y arte. Lo que muchos consideraban un no lugar se convirtió en un espacio protagonista. Tanto, que BMW lo eligió para lanzar un modelo de MINI COOPER y Madonna lo alquiló para una fiesta privada. ¿Quién dijo que los aparcamientos no podían tener glamour? «¡Fiestas en un parking!», exclama Teresa entre carcajadas. Y es que donde otros ven estructuras funcionales, ella ve oportunidades para contar historias. Porque su magia radica precisamente en eso: encontrar belleza donde nadie más la ve.

El estudio Teresa Sapey + Partners ha dejado su huella en múltiples proyectos internacionales, desde hoteles boutique hasta edificios corporativos, pasando por viviendas privadas y espacios públicos. Siempre con un enfoque experimental, colaborativo y profundamente emocional. Sus intervenciones no se limitan a cambiar el aspecto físico de un lugar, sino su narrativa. Cada proyecto cuenta una historia distinta, a través de colores vibrantes, iluminación estratégica y materiales poco convencionales. No hay dos obras iguales, porque no hay dos contextos idénticos. En palabras de Teresa, «cada espacio tiene su propio ADN. Nosotros lo descubrimos, lo escuchamos y lo traducimos en diseño». Por eso su estudio se compara muchas veces con un atelier de alta costura: cada encargo se aborda como un traje hecho a medida, con mimo, precisión y personalidad.

A lo largo de su carrera, Teresa ha recibido numerosos premios, incluyendo el Wallpaper Young Breakthrough Designer of the Year en 2007 y el Women Together otorgado por las Naciones Unidas en 2008. Pero más allá de los galardones, lo que realmente impulsa a Sapey es la necesidad constante de seguir creando.

En 2024, su trayectoria volvió a ser reconocida internacionalmente al recibir el prestigioso Premio al Tempietto del Bramante, otorgado por la Embajada de España en Italia, un galardón que reafirma su papel como referente en la arquitectura contemporánea. En 2025, el estudio fue galardonado con el prestigioso premio ELLE DECOR CONTRACT 2025 como mejor estudio de proyectación hotelera por su trabajo en el Palazzo dei Fiori en Venecia para la cadena Room Mate. «Este premio es fruto del esfuerzo de nuestro equipo y colaboradores», afirma Teresa con total convicción.

«No quiero que me dejen sin trabajar, porque pensar y diseñar es lo que más me gusta en el mundo», confiesa entre risas. Y esa pasión inagotable es parte del secreto de su éxito.

Ha sido profesora en diversas instituciones académicas y ha publicado libros, donde comparte su particular visión del diseño. Una visión que combina emoción, funcionalidad y sentido del humor, y que ha convertido su estudio en una referencia internacional.

Una dupla poderosa: Teresa y Francesca

Desde 2018, Teresa comparte la dirección del estudio con su hija, Francesca Heathcote Sapey. Formada durante una década en Londres, Francesca ha aportado al estudio una mirada renovada, pero perfectamente alineada con los valores fundamentales del equipo.

Madre e hija comparten sensibilidad artística y visión estratégica, pero también se complementan con naturalidad. «Mi hija es mejor que yo», dice Teresa con una mezcla de orgullo y humildad. Y añade con humor: «Como diría mi madre, hemos mejorado la raza». Juntas lideran un estudio internacional que trabaja con pasión en proyectos de diseño contemporáneo, sostenibilidad y experiencias sensoriales. Una nueva generación que asegura que el legado de Teresa seguirá evolucionando con fuerza.

El sello Sapey es inconfundible. Espacios vibrantes, geometrías inesperadas, guiños artísticos y un uso del color que es casi terapéutico. Teresa confiesa que piensa en colores como otros piensan en palabras. Y eso se nota. Sus proyectos transmiten alegría, energía y carácter. Incluso cuando trabajan con materiales sobrios o espacios corporativos, siempre hay un detalle que despierta los sentidos. «No creo en los espacios neutros, porque la vida no lo es», afirma. «El color tiene el poder de transformar estados de ánimo, de conectar a las personas con los lugares. Para mí, es tan importante como la estructura misma».

«El diseño debe dialogar con el planeta»

Lejos de acomodarse en el prestigio, Sapey sigue innovando. Su estudio se encuentra cada vez más enfocado en proyectos que combinan diseño emocional con sostenibilidad, apostando por materiales responsables, eficiencia energética y una arquitectura que respeta el entorno sin perder su carácter. «El diseño debe dialogar con el planeta», asegura. «No podemos hablar de belleza sin hablar de responsabilidad”. Además, están ampliando su trabajo hacia nuevos formatos: instalaciones artísticas, experiencias inmersivas, diseño de interiores virtuales y colaboraciones con marcas globales. El objetivo es seguir sorprendiendo, emocionando y dejando huella.

Y mientras otros diseñan espacios, ella diseña sensaciones. Porque si algo nos enseña Teresa Sapey, es que los espacios bien pensados no sólo se habitan, también se sienten. Y que el diseño, cuando se hace con corazón, tiene el poder de cambiar el mundo.

Actualmente, Teresa Sapey + Partners sigue ampliando su presencia internacional con proyectos que abarcan distintos sectores y geografías. El estudio lidera el diseño de varios hoteles en ciudades como Barcelona, París, Ziruch y Pisa… donde su sello inconfundible transforma cada estancia en una experiencia única. Además, están incursionando en proyectos de coliving, creando espacios que fomentan la convivencia y el intercambio creativo. En paralelo, se encuentran trabajando en un ambicioso proyecto para Spain Sotheby’s International Realty en España, en el que se encarga de la concepción, reforma e interiorismo de sus nuevas oficinas, integrando funcionalidad, diseño emocional y sostenibilidad.