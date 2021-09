Un año, siete meses y un día han pasado desde que el estadio de Son Moix abrió con libertad todas sus puertas. Fue en un Mallorca-Getafe de Primera División. Este sábado ante el Levante, 580 días después, el público podrá volver al estadio al 100×100, después de que el Ministerio de Sanidad haya autorizado la ocupación plena de los estadios. El club ya ha hecho un llamamiento a su afición a través de las redes sociales para que acudan al campo masivamente. Todos los socios podrán ocupar sus asientos y se abrirán las taquillas para la venta de entradas para el público en general.

Desde que ayer trascendió la posibilidad de que se diera luz verde a los clubes el Mallorca ha cruzado los dedos con la esperanza de que el aparato socialista de Francina Armengol no impusiera alguna restricción, como ha hecho en el pasado, pero en esta ocasión no ha sido así y Son Moix recuperará el sábado toda su grandeza. Los 14.500 abonados de los que se dispone la entidad podrán sentarse en sus respectivas localidades y no será necesario seguir ningún tipo de protocolo previo para conseguir una entrada. El abono, como siempre, será más que suficiente.

Los jugadores y el cuerpo técnico, que han venido reclamando el apoyo de su afición, serán sin duda los más satisfechos por esta noticia. LGP podrá sentir el calor de la grada en el decisivo partido del sábado ante el Levante, que afronta el Mallorca tras cuatro jornadas en las que sólo ha podido sumar un punto. Derrotar a los valencianos, que ocupan una de las últimas posiciones de la clasificación, con cuatro empates, tres derrotas y ninguna victoria en lo que llevamos de Campeonato, se ha convertido en perentorio.

Recordemos que el Mallorca abrió sin restricciones Son Moix por última vez el 1 de marzo de 2020 ante el Getafe. Perdió 0-1 y quedó hundido en la clasificación. Dos semanas después tenía que jugar ante el Barcelona, pero se declaró la situación de pandemia y el Campeonato de Liga se suspendió, reanudándose tres meses y medio después, el 13 de junio, pero sin público en las gradas.

La ausencia de espectadores se mantuvo durante casi toda la temporada 2020-21, en la que el Mallorca ascendió a Primera División, salvo en las últimas dos jornadas, en las que se permitió el acceso de un pequeño número de aficionados. El cupo se fue ampliando paulatinamente en este curso y hasta ahora el máximo permitido era del 60%, aunque había otras Comunidades Autónomas, como Castilla León, que ya autorizaban el 100×100 del aforo.