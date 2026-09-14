La sombra de ‘La Paca’ es alargada: juzgan a su nuera por meter en Son Banya kilos de cocaína ocultos en una bolsa del Real Madrid

Un sobre con el escudo del Real Madrid, más de cuatro kilos de cocaína en su interior y un intento a la desesperada de escapar arremetiendo contra patrullas policiales a toda velocidad. Con este escenario se abre este lunes, a las 09.30 horas, el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares contra seis acusados de liderar una red de narcotráfico en el emblemático poblado palmesano de Son Banya.

En el centro del banquillo se sienta la principal investigada, mujer del ‘Ico’ y nuera de la famosa matriarca de la droga ‘La Paca’, nombres con peso histórico en la crónica negra del narcotráfico de Son Banya. La Fiscalía solicita para ella una pena de 16 años y medio de prisión, una indemnización de 3.087 euros y una multa de 1,3 millones de euros, imputándole delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, atentado a agentes de la autoridad y contra la seguridad vial.

El escrito de acusación ubica los hechos entre junio y noviembre de 2024. Pese a residir en Alicante, la mujer mantenía un contacto permanente con Son Banya por sus lazos familiares. Según la Fiscalía, aprovechó esta conexión para introducir periódicamente grandes remesas de cocaína en el poblado y recoger las ganancias económicas del negocio ilícito. Lo hacía desplazándose habitualmente al volante de un coche, a pesar de no haber obtenido nunca el permiso de conducir.

El golpe definitivo a la trama se desencadenó cuando la Policía Nacional, que la seguía de cerca, detectó la llegada a Palma de varios miembros de la red desde Alicante con un cargamento de cinco kilos de droga.

El intercambio decisivo se pactó en Palma. El grupo entregó a la nuera de la ‘Paca’ cuatro paquetes de cocaína, de aproximadamente un kilo cada uno, metidos en una llamativa bolsa serigrafiada con el escudo del Real Madrid, mientras que se guardaron el quinto paquete restante.

Fue justo en ese momento cuando saltó la trampa policial. Al presenciar la transacción, un vehículo de la Policía Nacional bloqueó el paso de la sospechosa. Lejos de entregarse, la mujer aceleró a gran velocidad y embistió contra los agentes para abrirse paso. En su violenta huida, volvió a arremeter contra una patrulla de la Guardia Civil que intentaba cortarle el paso.

Tras una persecución extrema que incluyó un disparo disuasorio al aire por parte de las fuerzas de seguridad, los agentes lograron interceptarla. En el registro del vehículo hallaron la bolsa del Real Madrid con los cuatro fardos de droga, valorados en más de 400.000 euros.

El resto de los implicados fueron arrestados de forma simultánea, varios de ellos a bordo de una furgoneta y otro en el interior de la habituación de un hotel de s’Arenal (Llucmajor) en cuyo falso techo encontraron el quinto paquete de cocaína.

Para cuatro de estos acusados, la Fiscalía pide nueve años y medio de cárcel y multas de 1,3 millones de euros. Para el sexto procesado, sobre el que pesa la agravante de reincidencia, se solicitan diez años y medio de prisión. En conjunto, la banda se enfrenta a un total de 65 años de cárcel y a multas de 7,8 millones de euros.