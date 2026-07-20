Lotería falsa, transferencias a Lituania y un chalé del primo de ‘La Paca’: los trucos de los narcos de Mallorca para blanquear su fortuna

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares acogerá este miércoles a las 11:00 horas la vista previa del juicio contra Carlos Cortés Radó, alias El Charly, primo de La Paca, su entorno familiar y el clan de La Tamara, hermana del también conocido narcotraficante El Pablo. La Fiscalía acusa a un total de ocho personas de idear una trama para blanquear dinero procedente del tráfico de drogas, por lo que solicita para cada una de ellas una pena de cinco años de prisión (40 en total) y el pago de una multa de 1,5 millones de euros.

El escrito de acusación sitúa el origen de la trama en las ganancias ilícitas que La Tamara y su marido obtenían desde 2014 a través de un punto de venta de estupefacientes en Palma. Para lavar ese dinero, en 2018 compraron con la ayuda de una testaferro un billete premiado de la ONCE valorado en 250.000 euros a un poseedor desconocido, cobrando el premio de forma fraccionada durante una década para ocultar su procedencia.

La implicación directa de El Charly, junto a su mujer y su hija, llegó en el año 2020. En esa fecha, celebraron un contrato de opción de compra para vender un chalé de su propiedad situado en Marratxí a la testaferro de La Tamara.

Por este inmueble recibieron un pago de 250.000 euros, de los cuales 100.000 euros se entregaron al contado y el resto se aplazó a ocho años. El Ministerio Público destaca que El Charly y su familia aceptaron este acuerdo sabiendo perfectamente que los fondos provenían del narcotráfico.

Pocos días después de la compra, otros dos acusados registraron una declaración de obra nueva sobre el chalé de El Charly valorada en 120.000 euros, con la que transformaron la vivienda original de 131 metros en una propiedad de más de 600 metros cuadrados con una gran piscina. Estas obras fueron costeadas en realidad por La Tamara y su esposo con dinero de la droga, un extremo que, según el fiscal, también era del total conocimiento de El Charly y su entorno.

La última fase de este blanqueo inmobiliario se completó en el extranjero. Entre marzo y mayo de 2023, otro de los acusados realizó quince transferencias por valor de 280.300 euros a una cuenta en Lituania a nombre de La Tamara bajo la apariencia de un préstamo ficticio.

Desde esa misma cuenta bancaria internacional, en mayo de 2025, se transfirieron 119.962 euros a la cuenta común de la mujer y la hija de El Charly como pago final por el chalé de Marratxí, utilizando este dinero que previamente había sido lavado fuera de España.