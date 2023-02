La solución del alcalde socialista de Palma, José Hila, tras no hacer ni una VPO en los ocho años que lleva gobernando: hacer pisos en contenedores marítimos reciclados.

Una sorprendente iniciativa que lleva la firma de su socia de gobierno independentista de Modelo de Ciudad y Urbanismo, Neus Truyol (Més), que ha asegurado este viernes que sería una vía para atajar el problema de emergencia habitacional que sufre Palma, una capital con elevados precios y una escasa oferta de viviendas.

Dejando claro que no es ninguna broma, Truyol ha indicado que ya tiene identificados solares en la capital balear que podrían servir para un proyecto de estas características y ha calificado como «muy interesante» el proyecto iniciado en Barcelona, ya que la reutilización de contenedores va en la línea de la economía circular.

Como ventaja, ha apuntado que la construcción de viviendas públicas en contenedores «es más rápida que la tradicional» y también «algo más económica», aunque hay que contemplar gastos como por ejemplo el aislamiento térmico y otras adaptaciones de los contenedores.

Truyol ha señalado que estos contenedores podrían servir para hacer viviendas dotacionales para colectivos como jóvenes o personas mayores que viven solas, construyendo fincas con estancias privadas y espacios comunes compartidos.

La concejala ha subrayado que la Ley de Vivienda estatal, con la que reclaman que se permita a los municipios regular los precios, «no llega» por lo que el Ayuntamiento considera que debe «actuar a nivel local» para «parar el golpe y la situación dramática que viven muchas familias».

La reacción a la iniciativa del gobierno del alcalde Hila no se ha hecho esperar. Desde las filas del principal partido de la oposición (PP), el candidato a la Alcaldía, Jaime Martínez, ha tildado la idea de «descabellada», lamentando que se haya empezado a realizar en Barcelona, a cuya alcaldesa, Ada Colau, ha tomado como modelo de referencia el gobierno municipal.

«En ocho años los socialista no han hecho nada y ahora, a menos de cuatro meses de las elecciones, quieren hacer ver que no han estado parados mientras los problemas se acumulaban en Palma. No han sabido gestionar, porque no saben cuál es el modelo de ciudad que quieren ni lo que los palmesanos necesitan. Que la izquierda quiera meter a la gente a vivir en barracones o contenedores constata el fracaso de sus políticas de vivienda y es un despropósito. Una idea descabellada que han cogido de su habitual modelo de referencia, Ada Colau. Pretender que alguien viva en 4,60 metros cuadrados no es una vivienda cómoda como pretende hacer ver Truyol, es un disparate», ha explicado Martínez.

El candidato a la Alcaldía ha asegurado que hay otra forma de solucionar el problema que no pasa por meter en barracones a la gente. «En el PP tenemos claro que en Palma y en toda Baleares hay un problema de vivienda que la izquierda no ha sabido, o no ha querido, gestionar en ocho años. Para empezar, el Ayuntamiento debe aprobar un nuevo Plan General, garantizar la simplificación administrativa y la seguridad jurídica para reducir plazos, herramientas que generen posibilidades de vivienda asequible en el mercado y convertir el departamento de urbanismo en lo que realmente debe ser, un servicio público y no únicamente un elemento fiscalizador».