Un dirigente vecinal de Palma, al gobierno municipal del alcalde socialista, José Hila: «Ustedes no dan más de sí». Así de contundente fue el portavoz de la Unidad Cívica por la República, José Ángel Berrio, que volvió a poner este jueves en evidencia al equipo de gobierno del Ayuntamiento, en el último pleno ordinario del año, a falta de sólo cinco meses para las próximas elecciones municipales de mayo de 2023.

El dirigente de esta entidad lamentó la pasividad municipal tras clausurar en el arranque de la legislatura el mayor espacio comercial del centro histórico de la capital balear, las galerías comerciales de la Plaza Mayor, enviando al paro a cientos de pequeños comerciantes y autónomos, sin ofrecer en todo este tiempo opción alguna a los afectados.

Una decisión unilateral de la que se cumplen tres años, sin que la coalición de gobierno de socialistas, independentistas de Més y Podemos tenga intención de poner en marcha, ni tan siquiera a medio plazo, proyecto alguno para su reapertura, tal y como exigen las patronales del castigado pequeño comercio palmesano.

«Hoy hace tres años y tres meses que su concejal de Podemos (Alberto Jarabo) cerró los establecimientos que había allí, poniendo en la calle a trabajadores y autónomos, y siguen igual», manifestó Berrio, asegurando que «los problemas que ustedes crean a los ciudadanos es porque no dan más de sí».

Berrio también se hizo eco de los problemas que han tenido los residentes en este espacio, en concreto, las personas con discapacidad «que empleaban el ascensor para subir a sus casas y dejaron de poder hacerlo porque dejó de funcionar». «Usted, alcalde, no piensa en esas personas», abundó el portavoz de la entidad republicana que reiteró sus críticas al equipo de gobierno.

«Ese problema usted no lo tiene, porque lo llevan y lo traen, y con guardaespaldas o policías, pero los ciudadanos de a pie sí tienen esos problemas».

El portavoz de esta entidad, cuyas intervenciones en el pleno municipal son frecuentes, recordó que ya le dijo a Hila que era el peor alcalde que ha tenido esta ciudad «y a cada pleno que vengo lo corroboro, porque lo dice la gente», abundó Berrio.

Tras preguntarle al alcalde Hila qué ha hecho durante estos tres años y tres meses con las galerías comerciales de la Plaza Mayor, le espetó: «¿No tenían un proyecto? Gástese el dinero. Si tiene 131 millones de beneficios, gástese el dinero. Con ese beneficio que usted declara, tenemos a la gente muriéndose de hambre».

«¿Pero qué socialistas son ustedes?», se preguntó este vecino palmesano que reprochó finalmente al gobierno municipal su falta de conexión con la realidad.

«Como no va por la calle y va en coche como sus colegas, no se entera de las necesidades de la gente. Estoy pensando en traer a la gente de los Capuchinos y que escuche sus necesidades. Gástese los 131 millones en la gente, porque iban a ser el gobierno de la gente y no están cumpliendo nada con la gente», remachó su intervención.