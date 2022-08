Sólo quedan 1.500 asientos libres en Son Moix

La campaña de abonados del Mallorca avanza viento en popa a pesar del sensible aumento de precios. Tal y como ha anunciado hoy el club quedan ya tan sólo 1.500 asientos libres en Son Moix, después de que se haya llegado a la cifra de 14.327 abonados, 300 de los cuales han renovado a última hora, sobre el límite. Mañana martes se inicia la campaña de altas on line, pero los interesados deberán darse mucha prisa si no quieren quedarse fuera.

De momento el verano le está rodando bien al equipo mallorquinista, que no ha perdido todavía un solo partido de pretemporada tras el empate de ayer ante el Nápoles, en un encuentro en el que concedió el único gol encajado hasta ahora, aunque fue de penalty y más bien discutible. Queda sólo un amistoso para terminar la pretemporada, el que se jugará el próximo domingo en Ibiza. Luego empieza la Liga, a partir del 15 de agosto en San Mamés ante el Athletic.

Mientras tanto, siguen a buen ritmo las obras de remodelación del estadio. Las 14 cerchas que soportarán el peso de la cubierta que se instalará en la antigua Grada Sol de Son Moix, llamada ahora Grada Este, llegaron el sábado a Palma y fueron transportadas por tráilers al estadio. La primera de ellas se levanta ya al cielo y el proceso continuará en los próximos días. Son Moix avanza de acuerdo a lo esperado.

Las cerchas, procedentes de Galicia, son ya el penúltimo paso que queda para finalizar la Grada Este, después de que haya sido acercada ya al terreno de juego y se hayan instalado las sillas. El último y definitivo será por supuesto la colocación de la cubierta.