1-1. El Mallorca mantiene a raya al tercero de la Liga italiana

El Mallorca desprende señales positivas y partido a partido consolida su dispositivo defensivo. Hoy ha encajado el primer gol de la pretemporada, pero ha sido a costa de un penalty más que discutible, y más allá de esa acción ha sabido anular en ataque al tercer clasificado de la última edición de la Liga italiana, un Nápoles que ha utilizado a sus mejores jugadores. Raíllo logró el empate en la segunda parte en un error del portero rival y luego el equipo mantuvo a raya a los de Spalletti para confirmar un resultado de verdadero prestigio. Queda sólo un amistoso para terminar la pretemporada, el que se jugará el próximo domingo en Ibiza. Luego empieza la Liga, a partir del 15 de agosto en San Mamés ante el Athletic.

Muy pocas cosas sucedieron en la primera parte, y todas favorables al Nápoles. A los nueve minutos, tras el saque de una falta, el árbitro interpretó que Copete había despejado el balón con el codo en el área y se fue hasta los once metros, desde donde el delantero centro nigeriano Victor Osimhen soltó un disparo imparable a la escuadra ante el que nada pudo hacer Rajkovic.

Fue el momento más destacado de 45 minutos que dejaron poco para el recuerdo. El Mallorca fue inofensivo en ataque y mostró un preocupante índice de pérdidas de balón en el centro del campo, con Baba en un mal momento evidente. Por suerte el francés Grenier evitó el cataclismo dando muestras una vez más de que esta temporada va a ser un jugador decisivo para el equipo.

Aguirre dio entrada a Muriqi y Kang In Lee tras el descanso en busca de mayor mordiente en ataque y los relevos no tardaron en darle resultado. A los 57 minutos Jaume Costa centró desde la izquierda, Muriqi remató en el punto de penalty sin aparente peligro, pero el meta italiano Alex Meret no pudo blocar el balón y lo único que consiguió fue entregársela a Raíllo, que no tuvo más que desviarla con la cabeza al fondo de la red para conseguir el empate.

El Nápoles incrementó su dominio en busca del gol que le diera la victoria, pero el Mallorca estuvo muy firme atrás y no le dio opciones. Leo Román y Antonio Sánchez entraron por Rajkovic y Dani Rodríguez y, a falta de 16 minutos, Aguirre introdujo cuatro cambios de golpe otorgándoles minutos a Gio González, Cufré, Battaglia y Lago Júnior.

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Gayà, Raíllo, Copete, Jaume Costa, Baba, Grenier, Dani Rodríguez, Ángel y Abdón.

En el segundo tiempo entraron Muriqi, Kang In Lee, Leo Román, Rajkovic, Antonio Sánchez, Gio González, Cufré, Battaglia y Lago Júnior.