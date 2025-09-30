Los socialistas reciben una receta de pulseras antimaltrato en el Parlament balear

El jefe de la oposición en Baleares, el socialista Iago Negueruela, ha salido escaldado este martes en su intento de poner contra la pared a la presidenta del Govern, Marga Prohens, en materia turística. Ha ido a por política turística y ha vuelto de la sesión de control en el Parlament con un «soy socialista porque soy machista» a cuentas de los innumerables fallos en las pulseras antimaltrato además de un repaso a las encuestas que dejan por los suelos la intención de voto para el socialista que aspirará a ser alcalde de Palma en 2027.

Prohens ha aprovechado una pregunta en la sesión de control al Ejecutivo en el Parlament para lanzar una crítica al PSOE respecto a las incidencias en las pulseras antimaltrato. «Soy socialista porque soy machista», ha concluido Prohens su respuesta al portavoz del PSOE, Iago Negueruela, que se había referido a los resultados de la encuesta de la Aetib para preguntar a la presidenta «si cree que la ciudadanía está equivocada».

En la primera parte de la respuesta, Prohens ha defendido que la ciudadanía no está equivocada y que por eso «ustedes (los socialistas) están en la oposición y nosotros (el PP) estamos en el Govern».

Negueruela ha acusado al Ejecutivo autonómico de ser el responsable del crecimiento de la insatisfacción, de la pérdida de la calidad de vida y del crecimiento de las plazas ilegales, realidades reflejadas en la encuesta. «A la ciudanía le preocupa la saturación y la pérdida de calidad de vida. Hay plazas ilegales hasta aquí enfrente. No quieren decrecer, han pasado el bingo de la calle Manacor a Palau Reial para sortear plazas turistas», ha afirmado.

Prohens, por su parte, ha defendido que «se ha contenido el crecimiento» y que se ha logrado reconducir el flujo de turistas de la temporada alta a la temporada media. Además, según la presidenta, la anunciada subida del ITS no prosperó porque el PSOE no quiso.

Ha sido en este momento cuando la presidenta balear ha criticado lo que ha considerado la hipocresía de los socialistas en todos los ámbitos, del turismo al feminismo. Prohens también ha aprovechado las referencias a las encuestas para recordar una en el ámbito de Palma que señala que la ciudadanía preferiría antes como alcalde a Fulgencio Coll o a Neus Truyol que a Negueruela.

«Incluso el 40% de la Agrupación Socialista ya dijo que no le quería a usted», ha concluido. «No, la ciudadanía no está equivocada. No se deja engañar por el PSOE», ha añadido, respondiendo así directamente a la pregunta formulada por Negueruela, a quien ha llamado «ex conseller de las 115.000 plazas».