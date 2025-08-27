La situación de Maffeo y Larin bloquea los fichajes del Mallorca. Sigue sin haber ofertas convincentes por el canadiense y el catalán y eso condiciona el dinero que puede destinar el Mallorca al capítulo de fichajes. La única que ha llegado es una del Atlético Mineiro por Maffeo, pero insuficiente tanto para el club como para el jugador. Mientras, ayer Ortells estuvo en Barcelona reunido con Deco y negoció por Héctor Fort, Virgili y Dani Rodríguez.

La verdad es que estamos ya a miércoles y se acerca peligrosamente el deadline sin que haya soluciones, y al menos a primera vista no parece que haya a haberlas de manera inmediata, hasta el punto de que no hay que descartar que la plantilla se quede como está y que tanto Larin como Maffeo sean reintegrados a la dinámica de equipo, aunque ni uno ni otro van a jugar el sábado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

El Mallorca tiene claros sus objetivos y por eso Pablo Ortells estuvo ayer en Barcelona reunido con Deco. Héctor Fort está llamado a ser el sustituto de Maffeo en el lateral derecho siempre, por supuesto, que el lateral catalán se marche en este mercado. En cuanto a la posición de extremo, que tantos quebraderos de cabeza ha causado, el jugador al que quieren es Virgili, pero el Barça aún no tiene claro qué hacer con él y por si acaso Deco ha ofrecido a Dani Rodríguez, que juega en el filial en su misma posición, la de extremo izquierdo.

Quedan aún cinco días de esta semana y el lunes de la que viene y lo que le pasa al Mallorca se reproduce en otros equipos porque el dinero escasea para los clubes españoles y muchas operaciones se cierran en los últimos minutos. Lo que está claro es que a Arrasate le prometieron por lo menos un extremo de nivel y el entrenador está convencido de que se cumplira la palabra que le dieron.