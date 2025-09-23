Sergio Francisco: «Es un gran día para cambiar nuestra dinámica negativa»

En particular, Francisco elogió la estructura táctica bermellona, dirigida por Jagoba Arrasate, amigo y excompañero suyo. «Tienen una buena estructura y es difícil meterle mano en área. Transitan bien el balón», explicó, advirtiendo sobre los peligros en los flancos: «Tienen muchos jugadores en los pasillos de fuera para sacar centros». No escatimó en halagos al delantero Vedat Muriqi, al que catalogó como «un jugador decisivo dentro del área».

Estas opiniones reflejan la cautela de Francisco ante un rival que, pese a su mal arranque, posee herramientas para complicar la vida a cualquiera. «El Mallorca está en una situación parecida a la nuestra, y por eso serán peligrosos», añadió, reconociendo que ambos se juegan mucho en este duelo que huele a final prematura.

El preparador vasco, en su sexto partido al frente del banquillo, también valoró el factor recuperación como un «punto a favor». Tras jugar el viernes, la Real ha tenido dos días más que el Mallorca –que lo hizo el domingo– para preparar el choque. «No es lo mismo tener más o menos horas. Hemos recuperado bien, hablado mucho y puesto todo el foco en este partido. Llegamos sin excusas a nivel condicional», insistió. «Ojalá podamos imponer ese ritmo para que el Mallorca lo acuse», remató, con un guiño a la intensidad que espera desplegar para explotar cualquier fisura en el esquema visitante.

Las bajas han marcado la convocatoria txuri-urdin: Aritz Elustondo y Jon Martín están fuera por lesión, lo que obliga a recurrir al canterano Alex Lebarbier, un centrocampista versátil que puede actuar de central. «Necesitamos dar un paso más; ya no valen las excusas», zanjó Francisco, apelando a la afición: «Estoy seguro de que nos va a ayudar, como siempre cuando el equipo lo necesita».