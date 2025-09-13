Le Senne al frente de la delegación balear de Vox en la convención del partido en Madrid

Amplia representación de dirigentes de Vox en Baleares en la convención del partido en Madrid para celebrar este fin de semana su tradicional encuentro nacional ‘Europa Viva 25’ en el Palacio de Vistalegre que reúne a los principales partidos y líderes políticos vinculados a Vox y a los Patriots, una alianza de fuerzas patrióticas europeas presidida por Santiago Abascal.

Con la consigna de Comienza la reconquista la expedición balear está encabezadas como no podía ser de otra forma por el presidente del Parlament y del Comité Ejecutivo Provincial, Gabriel Le Senne, la portavoz parlamentaria de la formación en la Cámara balear, Manuela Cañadas, el conseller insular David Gil, y concejales como el de Alcúdia Juan José Sendín, o la palmesana Jerónima Mayans, además de otros cargos institucionales y orgánicos, coordinadores y afiliados.

Una representación institucional y orgánica de Baleares contundente y donde la carpa de Vox Baleares ha sido uno de los puntos más destacados y concurridos del evento. Un stand propio que, según fuentes de la formación, simboliza la fortaleza, el compromiso y la determinación del proyecto de Vox en las Islas.

Bajo la bandera de la unidad nacional y la defensa de la soberanía, decenas de asistentes se han acercado para mostrar su apoyo, compartir ideas y trasladar su respaldo a los representantes de Baleares.

Por allí han pasado a lo largo de la jornada las principales figuras del partido a nivel nacional. El presidente Santiago Abascal, se ha detenido a saludar a los representantes baleares, además del secretario general Ignacio Garriga, el eurodiputado Jorge Buxadé, y el diputado Javier Ortega Smith, entre otros.

«Su presencia ha reforzado el mensaje de cohesión interna y proyección internacional que define esta edición del Viva 25″, apuntan desde el partido.

El evento, que culminará mañana con un gran acto final, se ha consolidado como una muestra de fuerza y de unidad frente a los desafíos que atraviesan España y Europa. Patriots es la realidad de un movimiento creciente que apuesta por la soberanía, la identidad y la libertad de las naciones».

Vox Baleares, finalmente, valora de forma muy positiva la acogida del público y la visibilidad alcanzada en este gran encuentro, que representa un nuevo impulso «para seguir trabajando en defensa de los intereses de los ciudadanos de Baleares, con firmeza, con valores y con coraje».