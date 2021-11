Robert Sarver y sus abogados han empezado a buscar voces amigas con las que contrarrestar las acusaciones que el pasado 4 de noviembre vertió la ESPN. Así, el entrenador de los Brooklyn Nets Steve Nash, socio de Sarver en el Mallorca, dice que «para nada ha sido así mi experiencia con él». Nash, no obstante, agregó que «me siento muy sensible hacia estos temas» y dijo que se sentía «muy triste» por lo que le estaba pasando a Sarver.

Steve Nash on #Suns owner Robert Sarver: “It was sad to read. That hasn’t been my experience with Robert. But I’m obviously very sensitive to those type of situations. So disappointing that that’s out there.” #nets #nba

— Brian Lewis (@NYPost_Lewis) November 5, 2021