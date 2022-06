Salva Sevilla, presentado hoy en Vitoria: «Vengo a morir por este escudo»

La voz de la experiencia. La de Salva Sevilla en su presentación como nuevo jugador del Deportivo Alavés. Acompañado por Sergio Fernández y Ángel Garabieta, director comercial de Caixabank y escolta de ocasión con motivo de la comparecencia en la Oficina Store Palacio Europa de la entidad catalana, el centrocampista almeriense ha desbordado ilusión y compromiso para «morir por este escudo».

Sus 38 años no le hacen sino reforzar su actitud y veteranía al servicio del colectivo: «Quiero aportar el máximo, con goles y asistencias que ayuden al equipo. Experiencia, trabajo y profesionalidad. Guiaré a la gente para llevar el camino correcto, que es algo que te dan los años. Que seamos un grupo unido, con normas y una forma correcta de trabajar».

«La edad es solo un número y en el fútbol mandan las estadísticas», ha aseverado en un par de ocasiones. «He tenido la suerte de evitar lesiones graves y me cuido mucho. Creo que es un factor importante. Además, el tema mental y la pasión, las ganas y la ilusión con las que juego y entreno. Vengo en las mejores condiciones, a disfrutar, sumar y que el Club consiga el objetivo».

Ha hablado de su relación con Luis García Plaza, flamante nuevo entrenador del Glorioso y con quien Sevilla asegura tener «una conexión brutal», clave para su llegada. «Tenía siete u ocho ofertas de equipos importantes, pero su llamada me convenció. Me conoce muy bien, tanto personal como futbolísticamente. Pensamos de la misma manera». También le ha descrito en case a su experiencia juntos: «Es muy exigente, trabajador y metódico. Le gusta tener controlado y tiene muchas ganas e ilusión. Estoy seguro de que va a dar muchas alegrías y vamos a lograr hacer un buen equipo».

Conoce a la perfección LaLiga SmartBank, categoría «muy larga y exigente». Es rotundo en su discurso: «Ser favorito no te garantiza nada. Debemos ser humildes y no creernos más que nadie. Nuestro objetivo es ganar el primer partido, que es clave, aunque el objetivo no se consigue hasta el final. Tenemos que llegar arriba a los últimos 5-10 partidos para poder optar a todo. Necesitamos pasión, trabajo y un bloque unido en nuestro día a día para seguir la idea del míster y estar cerca de ese objetivo». No obstante, asume que «somos uno de los rivales a batir y todos querrán dar ese plus contra nosotros. No podemos permitirnos ‘patinazos’ y debemos pelear al máximo. Solo así podremos conseguir el objetivo».

Finalmente, también ha tenido palabras para una hinchada que entiende que necesita ánimo y refuerzo después del descenso. «Es una afición increíble. La he sufrido en varias ocasiones y ahora quiero disfrutarla. Estoy seguro de que nos van a ese plus. No son momentos fáciles, pero estoy seguro de que se van a enganchar».