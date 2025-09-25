Salen a la venta los primeros billetes para los vuelos directos de Palma a Abu Dhabi

La compañía aérea Etihad Airways ha anunciado que conectará Baleares con Abudhabi con vuelos directos sin escalas a partir del próximo mes de junio. volará desde Mallorca al nuevo destino tres días a la semana. La nueva ruta se convierte en el destino número 29 anunciado por Etihad este año.

Al mismo tiempo que los viajeros mallorquines tendrán acceso a la gran red global de Abu Dhabi, los viajeros de todo Oriente Medio y Asia tendrán mucho más cerca (en horas de vuelo y esperas) la oferta de las islas Baleares.

A partir del 12 de junio de 2026 hasta mediados de septiembre del mismo año, Etihad operará tres vuelos semanales que unirán sin escalas Palma y Abu Dhabi, pudiendo enlazar en el país de los Emiratos Árabes con varios destinos de Oriente Medio, Asia, Australia y el subcontinente indio.