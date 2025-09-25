Salen a la venta los primeros billetes para los vuelos directos de Palma a Abu Dhabi
Tres vuelos semanales martes, miércoles y domingos a partir del próximo mes de junio
La compañía aérea Etihad Airways ha anunciado que conectará Baleares con Abudhabi con vuelos directos sin escalas a partir del próximo mes de junio. volará desde Mallorca al nuevo destino tres días a la semana. La nueva ruta se convierte en el destino número 29 anunciado por Etihad este año.
Al mismo tiempo que los viajeros mallorquines tendrán acceso a la gran red global de Abu Dhabi, los viajeros de todo Oriente Medio y Asia tendrán mucho más cerca (en horas de vuelo y esperas) la oferta de las islas Baleares.
A partir del 12 de junio de 2026 hasta mediados de septiembre del mismo año, Etihad operará tres vuelos semanales que unirán sin escalas Palma y Abu Dhabi, pudiendo enlazar en el país de los Emiratos Árabes con varios destinos de Oriente Medio, Asia, Australia y el subcontinente indio.
Los vuelos los operará el nuevo Airbus A321LR de Etihad. Será un vuelo en el que los pasajeros podrán disfrutar de suites privadas con puertas que se cierran, completas con gastronomía y comodidad premium. Business cuenta con camas completamente reclinables en una configuración exclusiva 1-1, mientras que Economy ofrece una cabina espaciosa y silenciosa con asientos modernos, amplio espacio para las piernas y entretenimiento personal en cada asiento.
Un responsable de la aerolínea ha declarado que, «Palma de Mallorca aporta algo especial a nuestro programa de verano. Desde puertos deportivos bulliciosos y vida nocturna vibrante hasta calas escondidas y pueblos históricos, Mallorca ofrece experiencias para todo tipo de viajero. Estamos conectando a nuestros pasajeros de todo Oriente Medio, Asia y más allá con este paraíso balear a bordo de nuestro nuevo A321LR.»
Los vuelos ya están disponibless. el vuelo EY115 aterrizará en Palma a las 8.15 horas. El de regreso saldrá de la capital balear a las 10.30 horas para llegar a las 19.00 horas. Los vuelos se operarán los martes, viernes y domingos.