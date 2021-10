‘Sa Fundacio Jaume III’ ha salido en defensa de Antonio Ruiz Nadal, que este fin de semana fue objeto de ataques catalanistas. La entidad ha señalado que el perfil de Instagram de la clínica del cirujano mallorquín «fue víctima de acoso por no rotular el cartel en catalán». Además, ha señalado que el profesional «es ejemplo de mallorquinismo valiente y sin complejos», por su respuesta ante las críticas.

La entidad ha explicado que la cuenta de Instagram Mantincelcatalà, que atacó a Ruiz Nadal, «es forastera, catalana, y no mallorquina». Cabe recordar que ‘Sa Fundacio’, dirigida por Joan Pons Torres, se define como un movimiento ciudadano y cultural de las Islas que rechaza el catalanismo. Su objetivo, «dignificar el mallorquín, el menorquín y el ibicenco como lenguas de Baleares».

«Yo nunca en las redes sociales me meto en polémicas, pero lo que no voy a aceptar es no tener libertad para hablar y expresarme como yo quiera, y encima, que tenga que venir una web catalana a decirme cómo tengo que rotular mi negocio», expuso el cirujano. ‘Sa Fundació’ ha destacado que Ruiz Nadal «se defendió de los ataques catalanistas con un vídeo lleno de sentido común».

Para la entidad, el profesional «es un ejemplo de mallorquinismo valiente y sin complejos». En este sentido, ha señalado que «ha actuado como deberían hacerlo todos los ciudadanos frente a la imposición catalanista». «Tenemos que alzar la voz y decir basta».

De esta forma, ‘Sa Fundació’ ha expresado su apoyo a Ruiz Nadal y ha exigido a los partidos «que se pronuncien ante este lamentable acoso nacionalista». También ha animado a los ciudadanos a seguir el ejemplo del cirujano. «Somos baleares, no catalanes. Que nadie nos imponga el idioma en el que tenemos que hablar o escribir, mucho menos con el dialecto de Barcelona. Como dice Ruiz Nadal: a Mallorca, en bon mallorquí».