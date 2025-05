El rival herido que le espera al Mallorca en Montilivi

Al Mallorca le espera un rival herido el próximo lunes en Montilivi. El Girona ha pasado en la misma temporada de jugar la Champions a pelear por no bajar, tras sumar once jornadas consecutivas sin conseguir la victoria. Arrasate sabe que se encontrará a un enemigo desesperado que irá a por todas porque su distancia con respecto a las posiciones de descenso es exigua. Cinco goles encajaron los rojillos en su última visita al estadio gerundense y desde luego no quieren que algo así vuelva a repetirse.

Nadie podía imaginarse la debacle que ha sufrido el Girona, que el año pasado peleó la Liga durante gran parte de la temporada, acabando en tercera posición sólo por detrás de Real Madrid y Barcelona. Es cierto que los catalanes han perdido jugadores importantísimos, como Savinho, Dobvyk, Aleix García o Yan Couto, pero su plantilla está cargada de calidad y aunque podía aceptarse que pagara un tributo por jugar la Champions, resultaba imposible pensar en una caída de semejante calibre.

«Nos quedan cinco partidos y vamos a levantarnos seguro», advirtió Míchel tras el empate de la última jornada en Butarque ante el Leganés. El Girona tenía el encuentro ganado pero cometió un grave error defensivo que le costó la igualada y el objetivo ahora es rehacerse ante el Mallorca. Sufre las sensibles bajas de Bryan Gil y Abel Ruiz, pero cuenta con plantilla suficiente como para plantarle cara a cualquiera, con jugadores como Arnau, Miguel Gutiérrez, Yangel Herrera, Tsygankov o el veterano Stuani, que pese a sus 38 años sigue marcando goles.

El Mallorca, que espera no pagar los platos rotos, recupera a los lesionados Asano, Muriqi y Robert Navarro, pero no podrá contar ni con Morlanes ni con Abdón. El mallorquín, por cierto, marcó dos de los tres goles que consiguió el equipo el año pasado en Girona, en un partido que perdió 5-3, aunque llegó a ir 5-1 por debajo. Arrasate repetirá el sistema de tres centrales que tan buen resultado le ha dado en los últimos encuentros, y que le permitió salir de Montjuic en la última jornada con sólo un gol encajado.

El partido lo pitará la pareja Melero López-Del Cerro Grande. Al árbitro malagueño sólo se lo ha encontrado una vez el Mallorca esta temporada, en su victoria en Butarque ante el Leganés. En cuanto al madrileño, que estará en el VAR, será su octava vez. La última fue en el escandaloso partido ante el Espanyol, en la tarde de los penaltis.