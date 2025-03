2-1. El Mallorca sale beneficiado de una tarde de esquizofrenia arbitral

El Mallorca sale beneficiado de una tarde de auténtica esquizofrenia arbitral. Entre Quintero González en el campo y Del Cerro Grande en el VAR han completado una actuación vergonzosa que seguro que dejará, con hasta cuatro penaltis señalados a favor de los mallorquinistas, de los que uno fue anulado y otro repetido. Muriqi marcó el gol de la victoria en el minuto 96 pero el Espanyol, al que birlaron un máximo castigo con 0-1 en el marcador, tiene motivos sobrados para sentirse profundamente ultrajado.

El Espanyol fue el primero en enseñar las uñas nada más arrancar el partido en una ocasión de Expósito, que agarró un rechace y soltó un disparo tremendo que tras superar a Greif salió un par de palmos por encima del travesaño.

Fue una buena llegada del equipo catalán, pero ya no fabricó ni una sola más en todo el primer tiempo, que se convirtió en un monólogo del Mallorca. El equipo de Jagoba Arrasate pisó con frecuencia el área de Joan García, con un Muriqi muy participativo, pero por desgracia careció de la puntería necesaria para inquietar al meta catalán, que de hecho no tuvo que realizar ni una sola parada exigente. De este modo el primer acto se cerró como empezó, con empate a cero porque lo que más cerca estuvo del gol fue un disparo de Asano que se marchó fuera a los 13 minuros tras un centro de Samú Costa.

No pintaba mal el partido, pero el inicio del segundo tiempo fue demoledor. A los 53 minutos el Espanyol botó de esquina en corto y el centro posterior de Edu Expósito lo cabeceó contra su propia portería Muriqi ante la impotencia de Greif, que no pudo hacer nada.

Ahí comenzó el infierno particular del delantero kosovar, que nueve minutos más tarde tuvo la ocasión de remidirse cuando el marroquí El Hilali derribó en el área a Mojica. Penalti claro que se preparó para lanzar Dani Rodríguez, pero en el último segundo Muriqi le arrebató el balón para ejercer su jerarquía. El pirata disparó raso y fuerte, pero Joan García le adivinó la intención y metió una mano majestuosa para evitar el empate.

Arrasate miró abajo desconcertado, pero por suerte el equipo no se vino abajo y tres minutos más tarde Asano cabeceó en el área un pase de Sergi Darder. Joan García volvió a tocar el balón, pero esta vez no lo suficientemente fuerte como para evitar que acabara en la red. El partido volvía a empezar con casi media hora por delante aunque el Espanyol tenía motivos para sentirse maltratado porque en la jugada previa al 1-1 Mojica derribó en el área a Jofre sin que el VAR lo considerara punible.

Puado tuvo el 1-2 en un disparo que se le fue fuera, pero a los 73 minutos el Mallorca pudo haber cambiado de rumbo el partido cuando Quintero González señaló un segundo penalti por mano de Kumbulla a disparo de Muriqi, pero el VAR anuló la acción por falta previa del kosovar. El partido pareció acabar ahí, pero lo más surrealista estaba aún por llegar. En el 89 el árbitro se fue por tercera vez a los 11 metros para castigar un derribo de Abdón en el área que sí confirmó Del Cerro a pesar de que no pareció punible. El mallorquín tomó la responsabilidad, pero de nuevo Joan García surgió para evitar el gol. El encuentro continuó hasta que el árbitro volvió a detenerlo porque, según el VAR, había habido invasión de campo en el lanzamiento de Abdón, lo que obligó a lanzar un cuarto penalti que, ahora sí, transformó Muriqi en el 2-1 definitivo.

Mallorca: Greif (1), Maffeo (1), Valjent (1), Raíllo (1), Mojica (2), Morlanes (1), Sergi Darder (1), Samú Costa (1), Dani Rodríguez (1), Asano (2) y Muriqi (1). Abdón (1) por Dani Rodríguez (75′), Omar Mascarell (1) por Morlanes (84′), Valery (1) por Asano (84′), Antonio Sánchez (1) por Sergi Darder (97′)

Espanyol: Joan García (3), El Hilali (1), Kumbulla (1), Cabrera (1), Romero (1), Urko González (1), Edu Expósito (2), Kral (1), Jofre Carreras (1), Puado (1) y Roberto Fernández (1). Calero (1) por Expósito (68′), Cheddira (1) por Roberto Fernández (80′), Roca (1) por Jofre Carreras (80′)

Árbitro: Quintero González (0). TA El Hilali

Goles: 0-1. Min.53: Muriqi en p.p.; 1-1. Min.65: Asano; 2-1. Min.96: Muriqi de penalti

Incidencias: 18.240 espectadores en el estadio de Son Moix.