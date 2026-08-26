Retiran más de 1,5 toneladas de residuos y tres embarcaciones abandonadas en el litoral de Pollença

El Govern que lidera Marga Prohens (PP) ha reforzado durante esta temporada de verano los dispositivos de vigilancia, inspección y limpieza del litoral de Pollença ante el incremento de la actividad marítima y la afluencia de visitantes. El operativo ha permitido realizar 230 comprobaciones, retirar 1.584,4 kilos de residuos y sacar del puerto tres embarcaciones abandonadas.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha visitado este miércoles la zona acompañado por representantes del Ayuntamiento de Pollença, entre ellos su alcalde Martí March, PortsIB, el sector hotelero y el Club Náutico del Puerto de Pollença, para conocer sobre el terreno las actuaciones desarrolladas y analizar las necesidades del litoral durante los meses de mayor actividad.

El Servicio de Vigilancia del Litoral ha llevado a cabo 12 jornadas de inspección en distintos puntos de la costa norte de Mallorca, entre ellos la bahía de Pollença, Formentor y es Barcarès. Las actuaciones han incluido el control de actividades de chárter, la vigilancia de los fondeos, la protección de la posidonia y el seguimiento del campo de boyas de Formentor.

En los cuatro operativos específicos realizados sobre actividades de chárter se controlaron siete embarcaciones o actividades y se levantaron cinco actas. Los agentes comprobaron, entre otros aspectos, la titulación náutica de los patrones, los listados de pasajeros y las autorizaciones de embarque y desembarque.

La vigilancia de la posidonia ha supuesto cinco jornadas de control y 79 comprobaciones, realizadas en coordinación con la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural. Estos controles han derivado en dos actas por fondeo sobre posidonia y han permitido reforzar la vigilancia en zonas especialmente sensibles. A ello se suman seis jornadas específicas de control de fondeos, con un total de 154 comprobaciones.

Más controles en el campo de boyas de Formentor

En Formentor, PortsIB ha desarrollado dos jornadas de control del campo de boyas, además de un dispositivo de apoyo a su instalación. En total, se registraron 68 comprobaciones y cinco boletines de denuncia.

El Govern también prevé avanzar en la regulación de los fondeos mediante la creación de nuevos campos de boyas. PortsIB tiene previsto presentar al Ministerio una propuesta para ampliar la zona 2 de los puertos de Pollença, Sóller y la Colònia de Sant Jordi, que se tramitarían conjuntamente para su licitación.

En el caso de Pollença, la propuesta contempla instalar un campo de boyas regulado entre la Gola y la base aérea, con el objetivo de ordenar los fondeos y reforzar la protección del litoral.

Más de 1,5 toneladas de residuos retirados

El dispositivo de limpieza del litoral ha retirado hasta el 19 de agosto un total de 1.584,4 kilos de residuos en la zona de Pollença. La mayor parte corresponde a vegetación (58,1%), seguida de madera (25,8%), plástico (14,9%) y otros residuos (1,2%).

Por otra parte, el pasado 6 de agosto, PortsIB retiró del muelle de botes del puerto de Pollença tres embarcaciones abandonadas: una embarcación hundida y dos neumáticas. La actuación pretende mejorar las condiciones de las instalaciones y evitar posibles problemas de seguridad o impacto ambiental.

El Govern apuesta por una gestión «más sostenible»

Lafuente ha destacado el trabajo realizado durante los meses de mayor actividad marítima y ha subrayado que el operativo combina inspección, vigilancia, limpieza y mantenimiento.

«Solo durante esta temporada se han realizado 230 comprobaciones, se han retirado más de 1,5 toneladas de residuos y también se han retirado tres embarcaciones abandonadas del puerto de Pollença», ha señalado el conseller.

Lafuente ha defendido además que la actividad marítima debe ser compatible con la protección ambiental y la conservación de los espacios naturales. En este sentido, ha reivindicado la coordinación entre las administraciones y los distintos agentes vinculados al litoral para detectar necesidades y actuar de forma conjunta.

El conjunto de estas medidas se integra en la estrategia del Govern para avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del litoral balear, combinando la protección de los espacios naturales con el mantenimiento de las infraestructuras portuarias y la convivencia con las actividades marítimas.