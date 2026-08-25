Prohens expandirá a varios municipios los «muros de la dignidad» que honran a víctimas de bombardeos republicanos tras inaugurar el de Palma

Tras inaugurarlo el pasado 27 de julio en Palma, el Govern balear que preside Marga Prohens (PP) también instalará muros de la dignidad en varios municipios de las Islas para homenajear a las víctimas de los bombardeos republicanos durante la Guerra Civil que tan ignoradas han estado por los políticos y la historiografía.

En colaboración con sus respectivos ayuntamientos, el Ejecutivo autonómico pretende poner dichos muros en Artà, Inca, Santa Maria del Camí, Ses Salines, Sóller, Mahón (Menorca) e Ibiza, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

Y es que, en total, se han identificado y documentado a 152 víctimas mortales de los bombardeos, de los cuales 97 son de Mallorca, 29 de Menorca y 26 de Ibiza. Aunque la zona más afectada fue Palma, el resto de localidades no se libraron de los bombardeos. Entre los afectados también hubo mujeres y niños, todas ellas víctimas incómodas para la izquierda que hasta ahora no habían sido reconocidas ni habían recibido ni un solo homenaje.

Además, el Govern balear también ha recopilado información de distintas fuentes documentales y archivísticas, lo que ha permitido identificar a las víctimas y los lugares concretos donde se produjeron los bombardeos.

Ahora, cada municipio podrá determinar el emplazamiento que considere más adecuado para la instalación del muro. Podrá ser un lugar directamente relacionado con el bombardeo u otro espacio que garantice la dignidad, accesibilidad y visibilidad del memorial.

Cabe recordar que, entre julio y agosto de 1936, Mallorca sufrió 46 bombardeos, de los que 25 afectaron directamente a la ciudad de Palma, donde murieron 73 personas. Durante el conflicto se produjeron once ataques aéreos más, especialmente intensos en 1937.

El pasado mes de julio, el Ejecutivo autonómico inauguró el Muro de la Dignidad en el Passeig Sagrera, junto al refugio antiaéreo del Baluard de Sant Pere. Durante el acto, la presidenta Marga Prohens aseguró que «después de 90 años, sacamos del olvido y la indiferencia a aquellos que habían quedado relegados hasta ahora de nuestra historia, la historia de nuestras islas».

La pieza incorpora 73 perforaciones, una por cada una de las muertes registradas en Palma, que permiten que la luz atraviese la pared y proyecte un juego constante de luz y sombra. También figuran los nombres de las víctimas y la edad a la que perdieron la vida.