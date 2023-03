Restauradores y comercios de un Paseo Marítimo de Palma patas arriba dan por perdida la Semana Santa del próximo mes de abril como consecuencia de unas obras de reurbanización que ejecuta Autoridad Portuaria de Baleares (APB), que se prolongarán dos años, que no han sido consensuadas con vecinos ni empresarios de la zona y que han llevado ya al cierre a cientos de negocios de la principal arteria comercial de la primera línea de la capital balear.

El Paseo Marítimo de Palma es hoy un espacio muerto, vallado y en obras, con cientos de negocios con la persiana bajada y donde el cartel de se traspasa ya figura en los escaparates de diferentes comercios.

Como afirma el presidente de ACOIPAM (Asociación de Comerciantes e Industriales del Paseo Marítimo), Manolo Jiménez, «la Semana Santa está claro que hay que darla por perdida y no se puede salvar». Jiménez relata que en estos momentos «se están cambiando tuberías y alumbrado en el lado de las fachadas y es lo que más daño ha producido a los negocios».

«Tenemos un margen de que esto va a durar dos años, si se retrasan o no las obras, ya se verá. Va a depender también de los empresarios que quieren salvar esta temporada de verano, con lo cual se va a parar para intentar salvar esos meses, pero durante la Semana Santa no se podía parar porque está todo patas arriba».

Jiménez apunta algunas propuestas que la asociación que representa ha puesto encima de la mesa del Govern balear para intentar capear el temporal.

«Hemos estado negociando y se están estudiando los ERTES temporales por necesidad y ayudas directas, que es lo que los empresarios están pidiendo. Pero no se puede hacer una obra de esta envergadura y que no se note. Si haces una obra en tu casa, o te comes el polvo o te tienes que ir mientras dura», afirma el portavoz de los empresarios de una zona donde muchos empresarios ven que pueden ir, pero a la quiebra.

«El premio va a ser que va a quedar un Paseo Marítimo espectacular, pero ahora van a sufrir y están sufriendo en esta temporada aún baja. Las ayudas directas se están valorando pero habrá que verlo caso por caso», afirma Jiménez, que confía en que el Govern colabore económicamente con los afectados, si bien más allá de compromisos verbales, no hay nada cerrado sobre el particular.