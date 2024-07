La portavoz del PSOE en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha exigido al presidente insular, Llorenç Galmés, que «eche» a Vox de su equipo de gobierno tras la ruptura del pacto entre PP y Vox a nivel autonómico. En nota de prensa, el partido ha trasladado este lunes que ya han pasado 72 horas desde que la presidenta del Govern, Marga Prohens, confirmara la ruptura del pacto de gobernabilidad entre PP y Vox. Mientras, Podemos ya amenaza con presentar una moción de censura contra Prohens.

En cuanto al Consell de Mallorca, Cladera ha insistido en que se tiene que expulsar a Vox tanto de la institución insular, así como de los ayuntamientos de Calvià, Marratxí, Llucmajor, Alcúdia y Palma, y se ha preguntado por qué tendría Galmés que cumplir con los 186 puntos de acuerdo con sus socios si Prohens «ha roto sus 110 puntos».

En este sentido, ha recordado que en el pleno insular del jueves pasado el portavoz en el Consell de Vox, Toni Gili, se refirió a los menores migrantes no acompañados como capaces de pegar «golpes de machete, ser violadores de nuestras hijas y ser delincuentes». «Un discurso de odio que no podemos tolerar más en el Consell», ha recalcado Cladera.

No obstante, ha lamentado que, según ella, haya «connivencia» entre Galmés y Vox, debido a que «no ejerce sus funciones» y se «acobarda» ante estas situaciones, por lo que «no es capaz de romper con la extrema derecha ahora que tiene la oportunidad».

Así, le ha vuelto a pedir que «rompa con los fascistas» para parar las medidas que van en contra de la lengua, la cultura, la memoria democrática, la diversidad o la lucha contra el cambio climático.

Moción censura contra Prohes

La diputada de Unidas Podemos en el Parlament; Cristina Gómez, ha advertido que contempla presentar una moción de censura en el caso de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, no se presente a una cuestión de confianza.

En nota de prensa, la portavoz parlamentaria de UP ha criticado este lunes que «sin tránsfugas, al PP no le dan los números», por lo que ha indicado que el Govern «tiene los días contados» a raíz de su «debilidad». «Si no presenta ya la cuestión de confianza, puede que haya llegado el momento de presentar una moción de censura», ha mantenido.

Por otra parte, ha valorado que ofrecer apoyo al Partido Popular por «ser un mal menor» frente a Vox, como han hecho otros grupos de la izquierda, conlleva «peligro». «La democracia no se defiende tendiendo la mano al PP», ha aseverado.

A su vez, ha comentado que la negativa de Gabriel Le Senne a dimitir como presidente del Parlament puede acabar en «prevaricación», de no poner fecha al pleno extraordinario en el que se debatirá su remoción. Un hecho que, ha planteado, se sumaría a la causa que tiene abierta por delito de odio.

Asimismo, ha recordado que se ha confirmado por parte de la Audiencia Nacional que su partido fue víctima de espionaje por parte de la Policía Nacional durante el Gobierno de Mariano Rajoy. «Un partido que ha liderado el espionaje de todos los diputados de UP tampoco es un partido democrático», ha resaltado, en referencia al PP.

Por ello, ha afeado que ninguno de los partidos de izquierda haya lanzado un mensaje de apoyo y denuncia ante el escándalo, lo que ha considerado que es «un ejemplo más de la degradación democrática a la que arrastra el bipartidismo».