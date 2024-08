El PSOE condiciona su apoyo a una moción de censura en Formentera a la aprobación de un código ético y ha instado a los consellers de Sa Unió que «actúen con responsabilidad» y vuelvan a ocupar sus respectivas áreas de gobierno.

En un comunicado, los socialistas consideran que esta medida sería la más sencilla para solucionar la «absoluta falta de transparencia» en la institución, agravada al tener el presidente insular, Llorenç Córdoba, plenos poderes en el Consell.

Todo ello después de que el pasado viernes Sa Unió, que expulsó en enero a Córdoba, solicitara a Gent per Formentera y PSOE, la reactivación de las negociaciones para la moción de censura contra el presidente «sin líneas rojas, como hasta ahora se han impuesto».

Una moción contra el presidente del Consell de Formentera que negociaban Gent per Formentera, PSOE y Compromís que, finalmente, no fue presentada en julio después de que las tres formaciones no llegaran a un acuerdo sobre la persona que relevaría a Córdoba.

Ahora Sa Unió reactiva esta posibilidad, tras conocer que Córdoba gobernará por decreto en lo que a las contrataciones del Consell se refiere.

En un comunicado, la coalición consideró que la moción de censura es el camino más rápido para neutralizar «la deriva antidemocrática y el caos que Llorenç Córdoba ha instalado en el Consell».

Ante esta situación, Sa Unió ha ofrecido a la oposición abrir una mesa de diálogo para activar la moción de censura que permita un gobierno monocolor o de concentración, con GxF y el PSOE. La moción de censura estaría liderada por Sa Unió, dado que cuenta con ocho consellers, y sólo se necesita la firma de uno de la oposición para que salga adelante.

Sin embargo para los socialistas, antes de negociar la moción de censura, es «una condición imprescindible» que se asuman las responsabilidades políticas correspondientes.

El PSOE de Formentera ha asegurado que trabajará para que se articulen las modificaciones legislativas necesarias para que Córdoba deba presentarse a una cuestión de confianza, si no es capaz de conformar una Junta de Gobierno o nombrar vicepresidentes.

Esta modificación debe plantearse en la Ley de Consells y debe ser incluida en el Reglamento Orgánico del Consell (ROC) y resulta necesaria para garantizar la estabilidad presente y futura de la institución.

Sin embargo, el secretario del Consell de Formentera elaboró el pasado mes de junio un informe para garantizar la gobernabilidad de la institución, según el cual, las competencias que se habían trasladado a la Junta de Gobierno, se repartirán entre el Pleno y el presidente para desbloquear, así, la situación de caos en el que se ha instalado la institución insular.

El Consell de Formentera está prácticamente paralizado desde hace siete meses cuando Córdoba, perdió el apoyo de todos sus consellers tras un sorprendente comunicado el pasado mes de noviembre en el que anunciaba estar planteándose «seriamente» dejar de apoyar incondicionalmente al Govern del PP que preside Marga Prohens.

Además, desde el pasado 14 de junio Formentera está sin gobierno tras la dimisión de los ocho concejales de la coalición de Sa Unió, formada por el PP y Compromís per Formentera, enfrentados al presidente Llorenç Córdoba, si bien, mantienen sus actas de consellers electos.

Tras el fracaso de la no moción de censura, Córdoba descartó dimitir y aprovechó esta nueva crisis entre Gent per Formentera, Compromís amb Formentera y PSOE para volver a pedir «responsabilidad» a los consellers de la oposición, tras «el espectáculo que han montado durante un mes, el bloqueo al que han sometido a la institución y el fracaso de las negociaciones para hacer una moción de censura».

También acusó a Sa Unió de haber provocado esta crisis institucional «por el simple hecho de quedarse con mi silla».