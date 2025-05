El PSIB-PSOE quiere a sus periodistas apesebrados en IB3

Hubo un tiempo en que los países de la Unión Europea entendieron que la función elemental de los medios públicos de radiotelevisión era ofrecer un servicio caracterizado por su neutralidad informativa, puesto que recaía en la ciudadanía la propiedad de los mismos, por la vía de impuestos pagados por el bolsillo del contribuyente, o sea, el ciudadano. Cosa bien distinta era lo que sucedía con los medios equivalentes en los EEUU, cuya propiedad la mayoría de las veces era ejercida por las universidades y cuyos contenidos principalmente eran culturales.

El tema lo conozco bien porque he ejercido mi vida laboral en RTVE durante casi tres décadas y en visitas a los EEUU he procurado conocer de primera mano la línea editorial de medios de NPR (National Public Radio) y de PBS (Public Broadcasting Service). Dit això.

He dicho hubo un tiempo porque lo cierto es que la tendencia en décadas recientes ha cambiado progresivamente y para mal. ¿Recuerdan lo que ZP le dijo a Iñaki Gabilondo en un plató? Se lo recordaré: «¡Conviene generar tensión!». También se pilló a Antonio Miguel Carmona (PSOE) comentar a micro accidentalmente abierto que los partidos políticos sí debían colocar a sus comentaristas afines en las tertulias televisivas y radiofónicas. Durante un año y medio fui tertuliano durante la legislatura de José Ramón Bauzá y llegado el período electoral en el año 2015 se consideró oportuno prescindir de mis colaboraciones en IB3 TV por no mostrar suficientemente mi supuesta afinidad con el PP. A la calle pues. Hicieron bien porque no conozco patrón a la hora de expresar mis opiniones. Y ahora, la internalización.

Los servicios informativos de IB3 en radio y televisión siempre habían sido desarrollados por contratas (empresas externas) y la reivindicación desde el primer momento era su internalización, cosa con la que estoy de acuerdo, y el primer toque de atención llegaría con la huelga de Informativos, el 2009. Una década después, la legislatura 2019-2023 mostró a Francina Armengol, sacándose de la chistera el conejo-apuesta por la internalización. La cosa se quedó ahí, hasta enero de 2023, es decir en pleno año electoral, corriendo a toda prisa para hacer realidad esa esperada internalización que ahora hemos conocido presuntamente fraudulenta con contratos en exceso amañados.

Es muy triste que colegas con mando en plaza, que además aprecio, puedan prestarse a un juego tan sucio, como lo es rodearse de afines para esa causa progresista que no entiende de libertades sino de sumisión, manipulaciones permanentes incluidas, porque el relato es el único imperativo a preservar.

Cuentan que el director general de IB3, Josep Codony, mira con lupa esos contratos a ver qué hay en ellos de escalada indoor o wall walk en argot de gimnasio súper guay. En esas, que el PSIB-PSOE reclama en comisión parlamentaria la presencia de la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, para hablar de contenidos y de mayor presencia de periodistas de izquierdas en el ente público IB3. Técnicamente, de lo que se trata es de ir a puentear a Codony y recordarle a Estarellas, «no lo olvides, hoy por mí y mañana por ti». Parece ser que Estarellas ha respondido adecuadamente, en el sentido de recordar que no es asunto suyo pastelear con la programación.

Lo que es evidente es que los socialistas baleares quieren a su gente lo más abundante posible en la radiotelevisión pública balear porque en absoluto va con ellos la objetividad informativa sino consagrar el relato, su relato de tintes rabiosamente woke efectivamente. Hasta Més se ha extrañado de la infame conducta de los socialistas. De Podemos no hay noticia, ni falta que hace, a fin de cuentas desaparecerán definitivamente del Parlamento balear.

Mis queridos 156.000 votantes socialistas de Baleares, supongo que bailáis la comba con la propuesta de los vuestros porque el credo lobotomizado en lo más ancestral de vuestras mentes es algo parecido a vivir en Savanah y entonces no dejar que los liberales y conservadores lleguen a gobernar que son la ultraderecha, o sea, el mantra que os han tatuado en vuestra identidad. Menuda mierda vota a Armengol y compañía. Pero es lo que hay y desde luego no hay recuperación posible. Viven en el paraíso de la discordia, que es palabra que refiere la desavenencia de voluntades y desavenencia es lo siguiente: «Discordia y enfrentamiento» sistemático. La RAE. ¿De verdad es lo que os mueve en la vida? ¡Carajo!, entonces.

El asunto, para ir concluyendo, es que el PSIB-PSOE quiere a sus periodistas apesebrados invadiendo IB3 y a por todas. ¿Eso es lo que el ciudadano de Baleares realmente quiere? ¿Qué harán los 320.000 abstencionistas? Nos jugamos demasiado y, en especial, una convivencia basada en entendernos de una manera civilizada; algo que hoy es imposible, con este PSIB-PSOE que es fiel espejo del sanchismo más cutre que cabía imaginar. Pues eso.